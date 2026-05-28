Identifican al supuesto ladrón fallecido durante enfrentamiento armado con la PNC en Mixco

Este jueves 28 de mayo se registró un ataque armado en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana, con sentido hacia occidente. Según información preliminar, presuntos asaltantes que viajaban en motocicleta despojaban de sus pertenencias a los ocupantes de un vehículo cuando fueron sorprendidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), lo que originó una balacera.

Tras la intervención de los agentes, un presunto asaltante murió y otro resultó herido. Las víctimas del asalto habrían salido ilesas.

"Uno de ellos dado de baja al enfrentarse a policías, y un segundo es trasladado al hospital Roosevelt con heridas. En el lugar queda un arma de fuego y una motocicleta en la que intentaban huir del lugar", indicó la policía.

"Los maleantes fueron detectados robando en el sector, PNC, contundente contra los criminales, los persiguió y trató de detenerlos pero los maleantes optaron por atacar a los policías", añadió.

La base de datos de la Policía señala que el hombre fallecido fue identificado como Bryan Estev Molina García, quien tenía una orden de aprehensión vigente por el delito de asesinato en grado de tentativa, girada el pasado 23 de abril.

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Pero este no sería su único antecedente. Según datos del Organismo Judicial, Molina fue capturado y trasladado ante el Juzgado de Paz de Mazatenango, Suchitepéquez, el 23 de diciembre del 2023.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento de la balacera en medio del tránsito vehicular.

El tránsito se complicó desde la calzada Roosevelt. La Policía Municipal de Tránsito de Mixco habilitó un reversible en el kilómetro 17.5.

La PNC mantuvo el cierre total en el kilómetro 19, con sentido hacia occidente, debido a la diligencia por la persona fallecida.

La Policía Municipal de Tránsito recomendó utilizar rutas alternas, como el bulevar San Cristóbal.