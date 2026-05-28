Video de intensa balacera en la Interamericana: Reportan un muerto y cierre vial en el kilómetro 19

Este jueves 28 de mayo se reportó un ataque armado en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana, con sentido hacia occidente.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que policías de la Comisaría 16 reportaron la neutralización de dos presuntos asaltantes, uno de ellos dado de baja al enfrentarse a agentes.

Añadió que hubo una persecución para tratar de detenerlos, pero los maleantes optaron por atacar a los policías y estos repelieron el ataque.

El cómplice del fallecido resultó herido y fue trasladado al Hospital Roosevelt, indicó la PNC.

En el lugar quedó un arma de fuego y una motocicleta en la que intentaban huir los malhechores, según el reporte policial.

“Los maleantes fueron detectados robando en el sector”, afirmó la PNC.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento de la balacera en medio del tránsito.

Tránsito complicado tras ataque

El tránsito se complica desde la calzada Roosevelt. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco habilitó un reversible en el kilómetro 17.5.

La PNC mantiene el cierre total en el kilómetro 19, con sentido hacia occidente, debido a la persona fallecida.

La PMT recomienda utilizar rutas alternas. Como ruta alterna sugiere el área del bulevar San Cristóbal.

Los Bomberos Voluntarios detallaron en su reporte que llamadas los alertaron sobre personas heridas de bala en el kilómetro 19, en el ingreso de Ciudad Satélite, Mixco.

Técnicos en urgencias médicas brindaron atención prehospitalaria a un hombre de unos 25 años, quien fue trasladado a un hospital. Añadieron que en el lugar quedó fallecido otro hombre.

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