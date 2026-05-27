Matan a exjugador de futbol en Zacapa y dejan mensaje junto al cuerpo

Un ataque armado se registró este miércoles 27 de mayo en Teculután, Zacapa. Un exjugador de futbol perdió la vida.

Bomberos Voluntarios de la 75 Compañía fueron alertados y trataron de auxiliar a Marco Antonio Catalán Ramos, de 42 años, quien murió por la gravedad de las heridas.

Según información proporcionada por las autoridades, Catalán Ramos trabajaba en el lavado de vehículos del transporte pesado. El ataque ocurrió al comenzar su jornada laboral.

“Desde temprano estábamos lavando el vehículo junto a mi esposo, cuando dos hombres en moto le empezaron a disparar y se fueron a toda prisa”, externó la esposa de la víctima.

Agentes de la Policía Nacional Civil encontraron en la escena del crimen un manuscrito en el que se leía: “Por joder a mujeres comprometidas”.

Las autoridades presumen que el móvil del crimen fue una venganza.

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En el lugar, peritos del Ministerio Público localizaron al menos 10 evidencias balísticas y el letrero fue embalado para las investigaciones del caso.

El fallecido era exjugador de futbol del equipo de Teculután.

Con información de Gustavo Nájera

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