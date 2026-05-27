Matan a exjugador de futbol en Zacapa y dejan mensaje junto al cuerpo

Sucesos

Matan a exjugador de futbol en Zacapa y dejan mensaje junto al cuerpo

Exjugador de futbol murió baleado en Teculután cuando lavaba un vehículo; autoridades comparten detalles del hecho.

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Marco Antonio Catalán, baleado en Teculután

Autoridades resguardan el lugar donde murió baleado Marco Antonio Catalán Ramos, en Teculután, Zacapa. (Foto Prensa Libre: Gustavo Nájera)

Un ataque armado se registró este miércoles 27 de mayo en Teculután, Zacapa. Un exjugador de futbol perdió la vida.

Bomberos Voluntarios de la 75 Compañía fueron alertados y trataron de auxiliar a Marco Antonio Catalán Ramos, de 42 años, quien murió por la gravedad de las heridas.

Según información proporcionada por las autoridades, Catalán Ramos trabajaba en el lavado de vehículos del transporte pesado. El ataque ocurrió al comenzar su jornada laboral.

“Desde temprano estábamos lavando el vehículo junto a mi esposo, cuando dos hombres en moto le empezaron a disparar y se fueron a toda prisa”, externó la esposa de la víctima.

EN ESTE MOMENTO

Walter Mazariegos participa en una actividad pública realizada el 19 de mayo de 2026 en medio de acciones legales relacionadas con la elección de rector de la USAC.

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El proyecto del Metro Riel busca conectar Centra Sur y Centra Norte, en 41 minutos, con un tren ligero de 22 estaciones para reducir la congestión vehicular en la capital. (Foto, Prensa Libre: cortesía Pronacom)

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Agentes de la Policía Nacional Civil encontraron en la escena del crimen un manuscrito en el que se leía: “Por joder a mujeres comprometidas”.

Las autoridades presumen que el móvil del crimen fue una venganza.

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En el lugar, peritos del Ministerio Público localizaron al menos 10 evidencias balísticas y el letrero fue embalado para las investigaciones del caso.

El fallecido era exjugador de futbol del equipo de Teculután.

Con información de Gustavo Nájera

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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