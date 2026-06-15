PNC identifica a estructura que extorsiona a transportistas en Suchitepéquez, detalla cómo opera y posible vínculo con el narco

La Policía Nacional Civil (PNC) identificó una estructura criminal que opera entre los kilómetros 110 y 145 de la ruta al Pacífico, donde exige dinero, bajo amenazas, a pilotos del transporte pesado, principalmente a conductores de vehículos con placas extranjeras.

Las primeras pesquisas de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) apuntan a que la banda criminal vigila vehículos de transporte pesado para interceptarlos y cobrarles una "cuota" extorsiva a cambio de permitirles continuar su recorrido.

La cuota a los transportistas es de US$250, unos Q1,800 por cada tráiler. Esta modalidad quedó evidenciada en un video difundido en redes sociales, en el que un hombre con el rostro cubierto exige el pago a un piloto, quien le responde que solo dispone de Q1 mil 500.

La Policía informó que ha identificado a varios integrantes de la estructura, incluidos los presuntos cabecillas, quienes habrían permanecido en México y tendrían vínculos con un cartel del narcotráfico.

Agregó que la banda opera de forma local y no ha identificado otros hechos similares en el país. Además, indagan si los criminales están vinculados con el trasiego de droga y otros delitos.

Según las autoridades, el modo de operar de esta organización criminal en Escuintla y Suchitepéquez guarda similitudes de grupos delictivos en México, donde se cobra a transportistas para permitirles circular por determinadas rutas.

En México los exportadores de carro que viajan vía terrestre pagan entre $US100 a $US150 por cada vehículo para que los narcotraficantes les permitan seguir su viaje.

Investigan muerte de piloto hondureño

Las autoridades también investigan si la muerte de un piloto hondureño de transporte pesado está relacionada con las actividades de esta estructura criminal en Escuintla y Suchitepéquez.

La víctima fue identificada como Jimmy Ronald Martínez Paz, de 41 años, de nacionalidad hondureña. Según el informe preliminar de la policía, fue atacado a balazos el 13 de junio del 2026, aproximadamente a las 3 horas, en el kilómetro 136.5 de la ruta CA-2, en San Antonio, Suchitepéquez.

Martínez Paz conducía un cabezal con destino a Honduras. De acuerdo con investigadores, el piloto formaba parte de un grupo de cuatro transportistas que mantenían comunicación telefónica mientras viajaban. Sus compañeros relataron que escucharon detonaciones de arma de fuego durante la llamada y posteriormente perdieron contacto con él.

Autoridades investigan si la muerte del piloto hondureño Jimmy Ronald Martínez Paz está relacionada con las extorsiones denunciadas en la ruta al Pacífico. (Foto Prensa Libre: cortesía)

La investigación preliminar establece que una de las hipótesis apunta a un asalto. Según el informe policial, los atacantes habrían intentado obligar al piloto a detener la marcha para despojarlo de sus pertenencias o del vehículo. En la escena fueron localizados dos casquillos de arma de fuego y se determinó que el teléfono de la víctima fue robado.

La segunda línea de investigación surge de los testimonios de otros transportistas, quienes consideran que el crimen podría estar relacionado con el esquema de extorsiones denunciado en ese tramo de la ruta al Pacífico.