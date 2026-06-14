Vídeo: extorsionistas exigen pago de cuota a pilotos del transporte pesado en ruta al Pacífico

Un nuevo caso de extorsión en las carreteras del país sale a la luz con la publicación de un video en redes sociales, el cual, según las publicaciones, ocurrió en la ruta CA-2, en jurisdicción de Mazatenango, Suchitepéquez.

En el video se puede observar cómo un individuo que porta un casco de motocicleta y la cara cubierta con un pasamontaña se acerca a la cabina del piloto de un tráiler. También se puede escuchar cómo le solicita al conductor el pago de “la cuota”, en la que exige un monto de US$250, lo que equivale aproximadamente a Q1 mil 800.

También se observa cómo el hombre se comunica con otro de sus cómplices e indica que el piloto del automotor únicamente les puede dar Q1 mil 500, a lo cual la persona con la que se comunica el delincuente accede.

Al final, le entrega el dinero al individuo, que se retira hacia el lado derecho de la carretera, mientras que el piloto del tráiler retoma nuevamente su rumbo.

En el vídeo difundido en varis paginas de redes sociales se puede observar el momento en que un sujeto, que aparentemente se moviliza en una motocicleta en la ruta CA-2 en jurisdicción de Mazatenango, Suchitepéquez, exige el pago de la extorsión a un piloto del transporte pesado (Vídeo Prensa Libre: Redes Sociales).

Las publicaciones indican que esta estructura delictiva, que extorsiona a los pilotos del transporte pesado, opera entre Mazatenango y Cocales, Suchitepéquez, en la ruta CA-2, y quienes se niegan a pagar son amenazados y corren el peligro de ser atacados por los delincuentes.

El video difundido en redes sociales tiene una duración de 50 segundos.

Investigaciones

Según indican investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), se llevan a cabo las averiguaciones correspondientes para desarticular estas estructuras delictivas que se dedican al cobro del “peaje” a los pilotos del transporte pesado, ya que se han recibido varias denuncias sobre la manera en que operan estos individuos, quienes se desplazan principalmente en motocicletas a lo largo de la ruta.

La PNC también indicó que se están reforzando los patrullajes tanto en la ruta CA-2 como en otras localidades para evitar que los delincuentes lleven a cabo estas acciones y así evitar que los pilotos del transporte pesado corran riesgos.

Persisten las denuncias

En ocasiones anteriores, los pilotos del transporte pesado han denunciado ser víctimas de extorsionistas que los “amenazan e intimidan” si no acceden al pago de la extorsión, que oscila entre Q1 mil 500 y Q2 mil 500 o Q3 mil por transitar por las rutas del país.

Durante la madrugada de este sábado 14 de junio, los Bomberos Voluntarios informaron sobre un ataque armado ocurrido en el kilómetro 137.8 de la ruta al Pacífico, donde el piloto de un tráiler fue atacado con arma de fuego.

El reporte de los socorristas indica que, debido a la gravedad de las heridas, el conductor del transporte pesado falleció en el lugar.

Según las publicaciones compartidas en redes sociales, junto al video del individuo que solicita la extorsión, el hecho ocurrido durante la madrugada de este sábado es atribuido a la estructura delictiva a la cual, aparentemente, pertenece el sujeto que aparece en el video.

Sobre este ataque, la PNC también informó que ya realiza las investigaciones y diligencias correspondientes junto con el Ministerio Público (MP), para dar con los responsables del crimen.

Llamado a denunciar

Luego de tener conocimiento de este hecho la Policía Nacional Civil emitió un comunicado en el cual indica que "ya se ha perfilado" a los integrantes de estos grupos de extorsionistas que acosan a los pilotos del transporte pesado.

La PNC también hace el llamado a la ciudadanía para que denuncien este tipo de hechos ya que el objetivo de la institución es "resguardar, la seguridad, la vida y los bienes de la población". Así también la institución resalta que se están llevando a cabo las siguientes acciones:

Investigación Estratégica: Derivado del seguimiento a videos e información que circula en distintas plataformas y redes sociales, equipos especializados de investigación e inteligencia policial ya tienen plenamente perfilados a los integrantes de las estructuras criminales que operan y se dedican a la extorsión en las principales rutas del país.

Acción Policial: Estas bandas criminales serán perseguidas de manera contundente y sin tregua. La PNC ya coordina con el Ministerio Público (MP) las acciones legales y operativos correspondientes para lograr la captura y procesamiento de los responsables de estos hechos delictivos.

El Valor de la Denuncia: El uso de herramientas digitales por parte de la población ha sido clave para visibilizar estos actos; sin embargo, para que el sistema de justicia actúe con toda la fuerza de la ley, es indispensable oficializar las denuncias. Cada evidencia compartida nos permite fortalecer los expedientes judiciales y agilizar las capturas.

Finalmente la comunicación indica que cualquier alerta o denuncia puede ser enviada las 24 horas del día al número 110 de la PNC, al 1574 que es la línea contra las extorsiones, y el 1561 de Crimme Stoppers.