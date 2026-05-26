Mujer detenida habría recibido dinero de extorsiones coordinadas por su hermano encarcelado en la Granja Penal Canadá

Justicia

Mujer detenida habría recibido dinero de extorsiones coordinadas por su hermano encarcelado en la Granja Penal Canadá

Capturan a mujer señalada de recibir depósitos bancarios producto de extorsiones efectuadas por su hermano, quien está en prisión.

la Redacción

|

time-clock

CINDY, LA PATRONA, CAPTURADA POR EXTORSIÓN

Cindy “N” ha sido capturada por el supuesto delito de extorsión. (Foto Prensa Libre: PNC)

Cindy “N”, de 21 años, alias “La Patrona”, fue detenida en La Gomera, Escuintla, donde investigadores dieron cumplimiento a dos órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de extorsión y extorsión continuada, informó este martes 26 de mayo la Policía Nacional Civil (PNC).

Las órdenes de detención fueron emitidas por juzgados de Guatemala y Chimaltenango, añadió la PNC.

Además, había sido detenida el 28 de noviembre del 2025, también por extorsión, según una orden emitida por un juzgado de Escuintla.

Según el informe policial, la detenida presuntamente recibía varios depósitos bancarios producto de extorsiones efectuadas por su hermano, quien se encuentra recluido en la Granja Penal Canadá, en Escuintla, desde el 2017.

EN ESTE MOMENTO

CONGRESO. LEY ANTILAVADO

Presidente Bernardo Arévalo llama al Congreso a “no perder el tiempo” y aprobar la ley antilavado

Right

CGC detecta irregularidades en el gasto público por más de Q9 mil millones tras auditar el ejercicio fiscal 2025

Right

El hermano de la capturada es sindicado de portación ilegal de arma de fuego y, además, es investigado por venta de droga al menudeo, afirmó la PNC.

Para leer más: Capturan a mujer en cárcel de Escuintla cuando trataba de visitar a su pareja a quien ella misma denunció

Otra captura

En otro caso, la PNC informó que, en un allanamiento en la aldea Pasac II, Cantel, Quetzaltenango, policías antinarcóticos capturaron a Bernabé “N”, de 34 años, luego de localizarle 12 envoltorios de marihuana, 26 piedras de crack y siete “colmillos” de cocaína.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

la Redacción

la Redacción

Lee más artículos de la Redacción

ARCHIVADO EN:

Escuintla Extorsiones Extorsiones en Guatemala Granja Penal Canadá 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '