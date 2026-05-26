Mujer detenida habría recibido dinero de extorsiones coordinadas por su hermano encarcelado en la Granja Penal Canadá

Cindy “N”, de 21 años, alias “La Patrona”, fue detenida en La Gomera, Escuintla, donde investigadores dieron cumplimiento a dos órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de extorsión y extorsión continuada, informó este martes 26 de mayo la Policía Nacional Civil (PNC).

Las órdenes de detención fueron emitidas por juzgados de Guatemala y Chimaltenango, añadió la PNC.

Además, había sido detenida el 28 de noviembre del 2025, también por extorsión, según una orden emitida por un juzgado de Escuintla.

Según el informe policial, la detenida presuntamente recibía varios depósitos bancarios producto de extorsiones efectuadas por su hermano, quien se encuentra recluido en la Granja Penal Canadá, en Escuintla, desde el 2017.

El hermano de la capturada es sindicado de portación ilegal de arma de fuego y, además, es investigado por venta de droga al menudeo, afirmó la PNC.

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Otra captura

En otro caso, la PNC informó que, en un allanamiento en la aldea Pasac II, Cantel, Quetzaltenango, policías antinarcóticos capturaron a Bernabé “N”, de 34 años, luego de localizarle 12 envoltorios de marihuana, 26 piedras de crack y siete “colmillos” de cocaína.

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