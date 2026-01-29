Seguimiento a GPS de celular robado permite capturar a tres presuntos asaltantes

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 29 de enero que agentes capturaron a tres presuntos asaltantes en la colonia Progreso, zona 11.

Los detenidos fueron identificados como José “N”, de 21 años; Jonathan “N”, de 18, y Edwar “N”, de 19, añadió la PNC.

La institución afirmó que los sospechosos fueron sorprendidos cuando se desplazaban en dos motocicletas sin placas de circulación.

Las capturas fueron efectuadas por policías de la Comisaría 14 en respuesta a una denuncia ciudadana y tras el rastreo del GPS de un teléfono robado.

A los detenidos les incautaron nueve celulares de diferentes marcas, un cargador para arma de fuego y tres municiones.

Según la PNC, Edwar “N” tiene un antecedente por robo de terminal móvil en el 2025.

Los tres fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

