¿Cómo llegaron municiones de la PNC a estructuras criminales? El caso que dejó siete capturados

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¿Cómo llegaron municiones de la PNC a estructuras criminales? El caso que dejó siete capturados

Cuatro agentes de la PNC y tres civiles fueron capturados en una investigación por la presunta sustracción de municiones policiales que habrían sido vendidas a estructuras criminales.

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Una investigación del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) busca establecer cómo municiones asignadas a la institución policial fueron presuntamente sustraídas y comercializadas a estructuras criminales. Las diligencias dejaron siete capturados: cuatro policías, entre ellos un oficial, y tres civiles, mientras las pesquisas continúan para determinar responsabilidades y el alcance de la estructura señalada.

El caso fue abordado durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde se analizaron los posibles riesgos de que municiones adquiridas por el Estado terminen en manos de grupos criminales, los controles sobre los inventarios policiales y la necesidad de establecer si existen más personas involucradas. Durante el análisis se advirtió sobre el mercado negro de armas y municiones y la posibilidad de que las pesquisas revelen una estructura de mayor alcance.

Municiones de la PNC habrían llegado a estructuras criminales

Las diligencias se efectuaron en la Subdirección General de Apoyo y Logística, la División de Protección de Personas y Seguridad (DPPS) y la Comisaría 15, en Villa Nueva. Según la investigación, agentes de la PNC habrían sustraído municiones de la institución para comercializarlas con integrantes de estructuras criminales. Durante los operativos también fueron localizadas drogas, armas de fuego, municiones de uso exclusivo del Ejército y de las fuerzas de seguridad, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

Uno de los señalamientos planteados durante Impacto Directo fue la necesidad de determinar hasta dónde podría extenderse la presunta estructura y revisar los mecanismos utilizados para controlar las municiones.

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“Podría haber un alto mando de las instituciones públicas relacionado y siendo la persona que toma las decisiones”, se afirmó durante el programa.

El caso abrió cuestionamientos sobre los controles de las municiones policiales y el posible alcance de la estructura investigada. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

Otro planteamiento fue efectuar un inventario de las municiones almacenadas en comisarías y otras dependencias, revisar cuántos cartuchos han sido utilizados y establecer cómo se distribuyen. Estas afirmaciones corresponden al análisis efectuado en el programa y no constituyen conclusiones de la investigación del MP.

“Nos están matando con las mismas municiones”

El análisis también planteó el riesgo de que municiones adquiridas con recursos públicos hayan sido utilizadas posteriormente en hechos criminales.

“Nos están matando con las mismas municiones que le compra el Estado para el uso de la Policía Nacional Civil”, se afirmó durante el programa.

También se señaló que la investigación deberá determinar el destino de las municiones sustraídas y si existen más personas implicadas. “Esto tal vez solo sea la punta del iceberg”, fue otra de las advertencias expresadas al analizar el posible alcance del caso.

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La Fiscalía contra el Crimen Organizado coordinó las capturas de los cuatro integrantes de la PNC y los tres civiles. Los agentes están sindicados de asociación ilícita, peculado por sustracción y venta ilegal de armas y municiones.

Dos de los policías fueron trasladados a la Torre de Tribunales, donde el Juzgado Tercero Penal les informó el motivo de su detención y programó la audiencia de primera declaración para el 14 de octubre. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que las pesquisas comenzaron en la Inspectoría General de la PNC y posteriormente recibieron acompañamiento del MP.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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