MP allana tres sedes de la PNC por investigación de robo y venta de municiones asignadas a la Policía

Fuentes de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC) reportan tres allanamientos conjuntos con el Ministerio Público (MP) en seguimiento al robo y posterior venta de municiones asignadas a la Policía.

Según la fuente, se detectó sustracción de municiones que presuntamente se vendían a estructuras criminales que operan en el país.

Agregó que, como parte del seguimiento a una estructura que opera dentro de la institución, fueron allanadas las sedes de la Subdirección General de Apoyo y Logística, la División de Protección de Personas y Seguridad (DPPS) y la Comisaría 15, ubicada en Villa Nueva.

El investigar afirmó que el Ministerio Público solicitó ordenes de aprehensión contra personal policial, por su presunta vinculación en el caso.

La PNC indicó que está en la disponibilidad de colaborar con el Ministerio Público en el caso y atenderá cualquier requerimiento.