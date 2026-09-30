MP allana tres sedes de la PNC por investigación de robo y venta de municiones asignadas a la Policía

Guatemala

MP allana tres sedes de la PNC por investigación de robo y venta de municiones asignadas a la Policía

Una investigación sobre estructuras criminales llevó al MP y la PNC a efectuar allanamientos en dependencias policiales.

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Personal del MP participa en el allanamiento de la sede de la División de Protección de Personas y Seguridad (DPPS) de la PNC. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Fuentes de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC) reportan tres allanamientos conjuntos con el Ministerio Público (MP) en seguimiento al robo y posterior venta de municiones asignadas a la Policía.

Según la fuente, se detectó sustracción de municiones que presuntamente se vendían a estructuras criminales que operan en el país.

Agregó que, como parte del seguimiento a una estructura que opera dentro de la institución, fueron allanadas las sedes de la Subdirección General de Apoyo y Logística, la División de Protección de Personas y Seguridad (DPPS) y la Comisaría 15, ubicada en Villa Nueva.

El investigar afirmó que el Ministerio Público solicitó ordenes de aprehensión contra personal policial, por su presunta vinculación en el caso.

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La PNC indicó que está en la disponibilidad de colaborar con el Ministerio Público en el caso y atenderá cualquier requerimiento.

Autoridades desarrollan diligencias en sedes de la PNC como parte de una investigación relacionada con estructuras criminales que operan dentro de la policía (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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