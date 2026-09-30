Venta de municiones a pandillas: MP y PNC capturan a cuatro policías y tres civiles por sustracción de municiones de la policía

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) allanaron este miércoles tres dependencias policiales como parte de una investigación por la sustracción de municiones asignadas a la institución y que presuntamente terminaban en manos de estructuras criminales.

Las diligencias se realizaron en las sedes de la Subdirección General de Apoyo y Logística, la División de Protección de Personas y Seguridad (DPPS) y la Comisaría 15, ubicada en Villa Nueva.

Las pesquisas apuntan a que agentes de la PNC presuntamente sustraían municiones de la institución para venderlas a miembros de las pandillas Barrio 18, Mara Salvatrucha (MS-13) y Los Caradura.

Los investigadores indicaron que las pesquisas comenzaron luego de los hechos armados registrados en la ciudad de Guatemala por una pugna relacionada con el narcomenudeo, donde localizaron municiones que la policía había comprado.

Como resultado de las diligencias, la Fiscalía Contra el Crimen Organizado coordinó este miércoles la captura de cuatro integrantes de la PNC, entre ellos un oficial, y tres civiles. El MP indicó que desmantelaron la estructura, integrada por los siete sujetos.

Villeda explicó durante una conferencia de prensa que la investigación comenzó en la Inspectoría de la PNC y posteriormente se solicitó el acompañamiento del MP.

“Hemos detectado una sustracción de munición en la Dirección de Protección a Personalidades y Seguridad. De esa cuenta, los allanamientos que hemos realizado en compañía del Ministerio Público el día de hoy en la DPPS ha dado como resultado la captura de cuatro miembros de la Policía Nacional Civil", dijo el funcionario.

El Juzgado Tercero Penal dio a conocer los motivos de detención a dos de los agentes capturados durante las diligencias.

A los uniformados se les señala de los delitos de asociación ilícita, peculado por sustracción y venta ilegal de armas y municiones.

Luego de informarles el motivo de su detención, la audiencia de primera declaración fue programada para el 14 de octubre.

La PNC dijo que reitera su apertura y apoyo a los requerimientos de las autoridades competentes. La transparencia y el apego irrestricto a la ley son principios no negociables en el ejercicio de la función policial.

"Cero Tolerancia a la Corrupción: Reiteramos con firmeza que no se tolerarán actos ilícitos ni comportamientos que menoscaben la dignidad y el prestigio de nuestra institución. Cualquier elemento que se aparte del marco legal será puesto de inmediato a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, además del inicio de los procesos administrativos y disciplinarios respectivos", indicó en un comunicado.

Agregó que respalda a los agentes que portan el uniforme con honor, ética y dedicación y se han emitido directrices para velar por que la labor de los buenos policías sea respetada y protegida en todo momento.

"Mantenemos firme nuestro compromiso de trabajar con amor, transparencia y vocación de servicio por la seguridad y bienestar de la población guatemalteca, fortaleciendo día a día una institución digna del orgullo nacional", añadió.