Guatemala continuará con la exención temporal de impuestos a las gasolinas y el diésel del 1 de enero al 30 de junio del 2027, con lo que la medida completará nueve meses de vigencia, equivalentes a tres trimestres.

Actualmente, está vigente la exoneración del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo (IDP), que entró en vigor el pasado 1 de octubre y cuya finalización estaba prevista para el 31 de diciembre del 2026.

Sin embargo, la noche del 17 de noviembre, los diputados del Congreso de la República aprobaron la ampliación de la exoneración hasta el 30 de junio del 2027, por lo que el beneficio fiscal se mantendrá durante tres trimestres consecutivos.

Por un lado, la medida busca contener los precios de las gasolinas y el diésel para los consumidores, pero, por otro, representará un costo fiscal para el Estado debido a los ingresos tributarios que dejará de percibir.

La exoneración del IVA abarca toda la cadena de comercialización de estos combustibles, desde la importación hasta la venta en el mercado interno. En cuanto al IDP, la exención equivale a Q4.70 por galón de gasolina superior, Q4.60 por galón de regular y Q1.30 por galón de diésel.

Por ley, el Congreso de la República tiene la facultad de modificar la legislación tributaria, ya sea para aumentar, reducir o exonerar impuestos, mientras que al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) le corresponde administrar las implicaciones fiscales de estas decisiones, en el ámbito de sus competencias.

La ampliación de esta medida se aprobó a pocos días de que el pleno del Congreso conozca el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el 2027, presentado por el Minfin por un monto de Q192 mil millones. Además, se produce en un contexto previo al proceso electoral, cuya convocatoria está prevista para enero del próximo año, antes de las elecciones generales de mediados del 2027.

La exoneración del IVA abarca toda la cadena de comercialización de combustibles, desde la importación hasta la venta al consumidor. En el caso del IDP, la exención es de Q4.70 por galón de gasolina superior, Q4.60 por galón de regular y Q1.30 por galón de diésel. (Foto Prensa Libre: EFE)

Exoneración costaría hasta Q10 mil 300 millones

De acuerdo con análisis preliminares de fuentes del administrador tributario, la exoneración de impuestos a las gasolinas y el diésel podría representar un costo fiscal de entre Q10 mil 200 millones y Q10 mil 300 millones durante los tres trimestres de vigencia de la medida, que abarcan dos ejercicios fiscales, el 2026 y el 2027. Este monto, conocido como sacrificio fiscal, corresponde a los ingresos tributarios que el Estado dejaría de percibir.

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La medida también podría afectar la carga tributaria del país, principalmente durante el 2027, y convertirse en un factor de análisis para los organismos financieros internacionales y las agencias calificadoras de riesgo soberano. Sus efectos sobre la recaudación y las finanzas públicas podrían incidir en las evaluaciones de la capacidad de Guatemala para alcanzar el grado de inversión.

El comportamiento de la demanda de combustibles también será determinante. Durante el primer semestre del año, el consumo de gasolinas y diésel suele aumentar debido a actividades estacionales, como el inicio del ciclo escolar en los distintos niveles educativos y el desplazamiento masivo de personas durante la Semana Santa, entre otros factores que incrementan la movilidad y la demanda de derivados del petróleo.

Banguat proyecta petróleo más barato para 2027

Por el momento, persiste la incertidumbre sobre el comportamiento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, que han mantenido una tendencia alcista debido a las tensiones geopolíticas. Su evolución dependerá, en buena medida, de la intensidad y duración de los conflictos internacionales y de sus efectos sobre el suministro mundial de crudo.

En octubre, el precio promedio del barril de petróleo fue de US$102.07,mientras que la inflación en Guatemala se situó en 4.38%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Banco de Guatemala (Banguat) informó el pasado martes que el precio promedio del barril de petróleo observado para el 2026 es de US$85.36, frente a los US$64.81 registrados en el 2025.

Para el 2027, el banco central proyecta un precio promedio de US$71.92 por barril, con un escenario bajo de US$52 y uno alto de US$91.84. Asimismo, prevé una inflación del 4% para los próximos 12 meses.

Para el 2027, el Banco de Guatemala (Banguat) prevé una mayor demanda de petróleo en la Unión Europea, Estados Unidos y China, impulsada por medidas de estímulo económico para fortalecer la actividad productiva. (Foto Prensa Libre: EFE)

Precios del petróleo seguirán sujetos a riesgos internacionales

Entre los riesgos al alza, las autoridades monetarias identifican un posible recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, que podría afectar el suministro de petróleo procedente de esa región.

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A ello se suman las perspectivas de una mayor demanda de crudo en la Unión Europea, Estados Unidos y la República Popular China, impulsada por medidas de estímulo económico orientadas a fortalecer la actividad productiva.

Por el contrario, los riesgos a la baja están asociados con un posible superávit en el suministro mundial de petróleo, derivado del incremento de la producción de países que no pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

También podrían contribuir a una reducción de los precios los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, así como la normalización del transporte marítimo por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el comercio internacional de petróleo.

Alza del petróleo reduce margen fiscal de países centroamericanos

Un informe de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) señala que los países de la región están adoptando medidas fiscales para enfrentar el incremento de los precios de los combustibles, en algunos casos mediante un mayor endeudamiento, lo que reduce sus márgenes de maniobra para atender otras necesidades.

El documento identifica a Guatemala como uno de los países que ha recurrido a la exención temporal de impuestos a los combustibles, en un contexto de baja recaudación tributaria. Esta medida, inicialmente prevista para finalizar en diciembre del 2026, fue ampliada hasta junio del 2027.

En Honduras, el Gobierno aplica un apoyo temporal al precio de la gasolina, mediante el cual el Estado cubre parte de la diferencia para reducir el impacto sobre los consumidores.

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En Nicaragua, se mantiene un control de los precios de los combustibles, cuyo costo se traslada al gasto público. Por su parte, República Dominicana destina importantes recursos a transferencias al sector eléctrico y subsidios a los combustibles.

El informe advierte que uno de los efectos más inmediatos del encarecimiento de los combustibles sobre las finanzas públicas proviene de las medidas que adoptan los gobiernos para evitar que los aumentos internacionales se trasladen directamente a los consumidores.

Estas intervenciones, generalmente mediante subsidios o exenciones tributarias, varían entre países, pero pueden representar mayores presiones sobre el gasto público, menores ingresos fiscales o una reducción del margen disponible para responder a nuevas necesidades económicas.