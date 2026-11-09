Inflación baja a 4.38% en octubre: gas propano y alimentos presionaron los precios, mientras bajó la gasolina

El ritmo inflacionario en Guatemala se situó en 4.38% en octubre del 2026, lo que representó una desaceleración respecto de septiembre, cuando alcanzó el 4.69%, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

“En octubre 2026, el ritmo inflacionario del índice nacional se situó en 4.38%. Esta cifra indica una desaceleración en el aumento general de precios, en 0.31 puntos en comparación con el mes anterior 4.69%. Además, respecto a la variación observada en octubre 2025 1.26%, se registró una aceleración de 3.12 puntos”, señala el reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), instrumento que permite medir mensualmente el comportamiento de los precios.

Esto significa que, en promedio, los precios de los bienes y servicios aumentaron un 4.38% respecto de octubre del 2025, aunque algunos productos registraron disminuciones o mantuvieron sus precios sin cambios.

Por su parte, la inflación acumulada de enero a octubre se situó en 3.99%, por debajo del 4.17% registrado hasta septiembre.

Mientras tanto, la inflación mensual fue negativa y se ubicó en -0.18%.

“La variación intermensual del índice nacional en octubre 2026, se ubicó en -0.18%. Esta variación representa una caída en el nivel general de precios de 1.36 puntos porcentuales respecto al mes anterior 1.18%, y la de octubre 2025 se presentó en 0.12%”, señala el informe del INE.

Productos que influyeron en la inflación

Los cinco productos y servicios con mayor incidencia positiva en la inflación de octubre fueron la cebolla (0.0772 puntos porcentuales), el gas propano en cilindro (0.0702), la papa (0.0616), el güisquil (0.0522) y el transporte interurbano nacional (0.0507).

En contraste, los productos con mayor incidencia negativa fueron la gasolina (-0.6815 puntos porcentuales), el diésel (-0.0390), el maíz (-0.0326), las camionetas nuevas (-0.0100) y el aguacate (-0.0064).

Estos resultados reflejan que, aunque algunos alimentos y el gas propano presionaron al alza los precios, la reducción en el precio de la gasolina contribuyó a la disminución de la inflación mensual, según el reporte.

El pasado 6 de octubre, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció un incremento de entre Q7 y Q28 en los precios del gas propano, según la capacidad del cilindro.

Posteriormente, el 25 de octubre, el precio del cilindro de 25 libras aumentó Q4, al pasar de Q122 a Q126.

Mientras tanto, el cilindro de 35 libras pasó de Q171 a Q177, lo que representó un incremento de Q6.

Por su parte, el cilindro de 100 libras pasó de Q488 a Q504, equivalente a un aumento de Q16.

Tasa líder se mantiene sin cambios en Guatemala

La Junta Monetaria (JM) mantuvo en 3.50% la tasa de interés líder de política monetaria, luego de evaluar el balance de riesgos de inflación. La próxima y última decisión del año sobre este indicador está programada para el 25 de noviembre.

La decisión de mantener sin cambios la tasa líder fue adoptada el pasado 23 de septiembre, en un contexto marcado por la evolución de los precios internacionales de los productos energéticos y otros factores que podrían incidir en el comportamiento de la inflación.

Además, las autoridades monetarias se encuentran en la fase de preparación de la política monetaria, cambiaria y crediticia para el 2027, en la que se establecerán los lineamientos y parámetros para mantener la estabilidad de precios en Guatemala.

Como parte de este proceso, se evaluará si se mantienen los parámetros actuales o si se incorporan modificaciones, con base en los análisis y recomendaciones del cuerpo técnico del Banco de Guatemala (Banguat).

Previsión de inflación para el 2026

En septiembre, la JM ajustó al alza la previsión de inflación para el cierre del 2026, de 3.75% a 4%, ante un escenario de riesgos asociados a factores internos y externos.

Entre los factores internacionales destaca la evolución del conflicto geopolítico en Oriente Medio y sus posibles efectos sobre los precios del petróleo y otros productos energéticos, que podrían generar presiones sobre los precios internos.

En septiembre, el ritmo inflacionario se aceleró hasta alcanzar el 4.69%, frente al 3.37% registrado en agosto y el 2.70% de julio, lo que refleja un incremento sostenido del indicador durante el tercer trimestre del año.