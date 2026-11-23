Diputados que integran la Comisión de Finanzas del Congreso de la República modificarían la noche de este lunes 23 de noviembre la iniciativa que contiene el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal de 2027, que quedaría en Q172 mil millones, informaron fuentes parlamentarias.

Los parlamentarios fueron convocados para las 10 horas del martes 24 de noviembre para votar el dictamen, que ya incluiría las modificaciones a la estructura del proyecto que presentó el Ejecutivo el 2 de septiembre pasado por un monto de Q192 mil 45 millones, mayor en Q23 mil millones al presupuesto de 2026, que es de Q168 mil millones.

Según la fuente, durante el fin de semana comenzaron los cabildeos entre los bloques legislativos, así como los cuestionamientos de diferentes sectores por el monto propuesto y la contratación de nueva deuda.

Además, se confirmó que quedó fuera de la negociación el debate de la nueva iniciativa de Ley de Contrataciones del Estado, ante las distintas posiciones de sectores que adversaban la forma como se planteó el debate.

La fuente añadió que, con las modificaciones, se otorgaría una asignación extraordinaria a los consejos departamentales de Desarrollo (Codes), tal como ha ocurrido en los últimos tres años.

Luego de que la Comisión de Finanzas emita el dictamen, que confirmará las modificaciones al plan de gasto estatal, se prevé que el proyecto entre en discusión en el pleno el martes 24 de noviembre.

Según la ley, el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar o improbar el presupuesto para el siguiente año. De no aprobarse, quedaría vigente el presupuesto en curso, que es de Q168 mil millones.