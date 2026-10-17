Asesinato de Francisco Solórzano Foppa: los nuevos indicios del caso revelados por Gobernación

Este 17 de octubre el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, reveló nuevos detalles del ataque en una cancha del Campo Marte que provocó la muerte del exdirector de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa.

En conferencia de prensa, Villeda habló de los nuevos indicios recabados por las autoridades en la escena del crimen, además de otros detalles cómo lo que ocurrió justo al momento del ataque armado.

En principio, Villeda dijo que las autoridades se encuentran en una recolección de datos y evidencias para construir una investigación "sólida".

"No vamos a adelantar conclusiones, porque queremos que la verdad prevalezca", dijo Villeda a los periodistas.

La primera hipótesis apunta a que en el ataque armado, ocurrido en una cancha sintética del Campo Marte, en la zona 5 capitalina, lo habrían perpetrado cuatro personas.

Los presuntos responsables, según el ministro, habrían utilizado ropa deportiva para acercarse al lugar donde cometieron el ataque armado.

Villeda afirma que Foppa junto con su hijo menor de edad al momento en que fue atacado.

¿Foppa tenía escoltas?

Marco Antonio Villeda afirmó en conferencia que Foppa contaba con seguridad, la cual fue reforzada en noviembre de 2025 debido a su actividad pública y política.

Foppa tenía protección policial desde 2010 por su trabajo como fiscal en el Ministerio Público en investigaciones contra estructuras criminales.

El funcionario explicó que la protección había sido asignada por la División de Protección de Personalidades de la Policía Nacional Civil (PNC), debido a las investigaciones que Solórzano Foppa desarrolló cuando trabajaba en el MP.

Entre esos casos mencionó las investigaciones contra el Barrio 18 y la condena de Aldo Dupie Ochoa, alias "El Lobo".

La información preliminar que mencionó el ministro fue que los escoltas estaban con Foppa y su hijo en la cancha, y que el exdirector de la SAT no estaba jugando, sino que dirigía a un equipo de fútbol.

Villeda menciona que Foppa le habría pedido a uno de sus escoltas que se quedara cerca de su hijo mientras él dirigía al equipo.

"Los escoltas mencionan que estuvieron a una distancia aproximada de 30 a 40 metros de Foppa", dijo Villeda.

Al momento en que ocurrió el ataque, el ministro dice que uno de los escoltas tuvo un intento de reacción, pero que ya era demasiado tarde.

Cuando sonaron las detonaciones de arma de fuego, las personas que se encontraban en el lugar se alarmaron y huyeron de ahí, según el ministro.

Con respecto a la segunda víctima, Adolfo Aguilar, Villeda dice que pudo tratarse de una víctima colateral, y que el ataque no iba dirigido hacia él.

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