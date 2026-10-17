Asesinato de Solórzano Foppa: la reacción de Arévalo y el mensaje de EE. UU. sobre la libertad de expresión

El 3 de diciembre de 2024, el presidente Bernardo Arévalo encabezó en el Palacio Nacional de la Cultura un acto de disculpa pública del Estado por la desaparición de Alaíde Foppa, poeta, escritora y feminista secuestrada en Guatemala en diciembre de 1980. Casi dos años después, el mandatario volvió a pronunciarse sobre un hecho que afectó a esa familia, esta vez para condenar el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, nieto de Alaíde.

El exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y exfiscal del Ministerio Público (MP) murió este sábado 17 de octubre durante un ataque armado en una cancha sintética en el Campo Marte, zona 5 capitalina. En el mismo hecho falleció Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

La noticia provocó reacciones de autoridades del Gobierno, la representación diplomática estadounidense, dirigentes políticos, organizaciones civiles, instituciones y personas que conocieron a Solórzano Foppa durante su trayectoria profesional.

En su cuenta de X, el presidente Arévalo condenó el asesinato y exigió identificar a quienes participaron en el ataque.

“Repudio enérgicamente el cobarde asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa. Sus autores, materiales e intelectuales, deben pagar las consecuencias con todo el peso de la ley”, escribió.

El mandatario aseguró que instruyó a las instituciones del Organismo Ejecutivo para actuar de inmediato, coordinarse con las autoridades competentes y aportar sus capacidades para esclarecer el crimen.

“Quienes creen que el terror puede intimidar al pueblo de Guatemala y al gobierno que dirijo, se equivocan”, agregó.

La relación de Arévalo con un episodio de la historia de esta familia quedó documentada por Prensa Libre en diciembre de 2024, cuando el Estado ofreció disculpas públicas por la desaparición de Alaíde Foppa, ocurrida durante el conflicto armado interno.

En aquella ceremonia, el presidente afirmó que el reconocimiento constituía una decisión voluntaria del Estado de examinar su historia y reconocer los errores cometidos.

Karin Herrera: “Una voz crítica ha sido silenciada”

La vicepresidenta Karin Herrera también condenó el asesinato y recordó la trayectoria de Solórzano Foppa como abogado y funcionario público.

“Una voz crítica ha sido silenciada de la manera más cruel. El asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa nos llena de dolor e indignación y representa un hecho que no puede quedar impune”, expresó en su cuenta de X.

Herrera destacó su trabajo como abogado defensor de derechos humanos y exfuncionario público, así como lo que consideró su valentía para expresar posiciones críticas.

“No podemos permitir que Guatemala regrese a una etapa de terror, viviendo en un sistema democrático”, manifestó.

La vicepresidenta pidió que las instituciones competentes y el sistema de justicia actúen inmediatamente para esclarecer el crimen y evitar que hechos similares se repitan.

Estados Unidos exige una investigación transparente

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala se sumó a las condenas mediante un pronunciamiento publicado a las 13.29 horas de este sábado.

“Estados Unidos condena el atroz asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal y firme defensor de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”, expresó la representación diplomática.

El mensaje también incluyó condolencias para sus familiares y personas cercanas.

“La libertad de expresión es un derecho fundamental y universal. Esperamos una investigación completa y transparente que permita esclarecer los hechos”, añadió.

Arzú pide investigar posible móvil político

El político Roberto Arzú expresó su indignación por el asesinato y pidió que las autoridades investiguen si el ataque pudo tener una motivación política.

En una publicación de Facebook, recordó la trayectoria de Solórzano Foppa y sostuvo que había enfrentado estructuras vinculadas con el contrabando, la evasión de impuestos y el crimen organizado.

“Fue polémico, rebelde y contestatario, pero me consta que fue un patriota de verdad”, escribió.

Arzú consideró que las denuncias y los intereses que, según él, enfrentó Solórzano Foppa durante su trayectoria justifican examinar la posibilidad de una motivación política.

También dirigió un mensaje al Gobierno de Bernardo Arévalo, al que exigió actuar con firmeza y presentar resultados.

“No basta con condenar el crimen: hay que esclarecerlo y castigarlo”, sostuvo.

Alcalde capitalino y organizaciones condenan el ataque

El alcalde de Guatemala, Ricardo Quiñónez, también lamentó el asesinato de Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

En su pronunciamiento expresó preocupación por la violencia y reclamó una respuesta de las autoridades responsables de garantizar la seguridad.

“La vida y la tranquilidad de los guatemaltecos deben estar por encima de cualquier diferencia política”, manifestó.

Por su parte, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en su comunicado condenó el asesinato y exigió al Ministerio Público y al Ministerio de Gobernación una investigación exhaustiva, independiente y transparente.

El colegio profesional pidió establecer las circunstancias del ataque, determinar sus posibles motivaciones e identificar a los responsables.

También destacó la necesidad de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades sin temor a represalias.

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) expresó su rechazo al crimen y reclamó que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.

En su pronunciamiento, la organización hizo referencia a la violencia registrada en un espacio destinado al deporte y la convivencia familiar.

“La violencia no puede convertirse en el mecanismo para silenciar voces ni resolver diferencias”, señaló Fundesa.

La Alianza por las Reformas también condenó el asesinato, recordó la participación de Solórzano Foppa en asuntos relacionados con la corrupción y solicitó establecer las causas del crimen.

“Lo recordaremos por su valentía y lucha constante para lograr un país mejor”, expresó la organización.

Pronunciamientos del Congreso y la PDH

Las bancadas Movimiento Semilla y VOS se sumaron a las condenas por el asesinato del exsuperintendente de la SAT.

Movimiento Semilla expresó sus condolencias a la familia de Solórzano Foppa y pidió al sistema de justicia una investigación pronta para esclarecer el crimen.

La bancada VOS lamentó su muerte, reconoció su trayectoria en el servicio público y reclamó que las investigaciones se desarrollen con transparencia.

El procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova Herrera, también condenó el ataque en el que murieron Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) solicitó una investigación pronta, objetiva, exhaustiva e independiente, orientada a identificar a los responsables y someterlos ante la justicia.

Además, señaló la importancia de que las diligencias respeten las garantías del debido proceso.

Sandoval recuerda casi 24 años de amistad

Entre los mensajes personales destacó el de Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), quien recordó su amistad con Solórzano Foppa desde sus primeros años en el Ministerio Público.

“Hace casi 24 años empezamos como pasantes en la agencia 19 de la Fiscalía Metropolitana”, escribió en su cuenta de X.

Sandoval recordó los años compartidos y las diferencias que tuvieron durante su trayectoria.

“Compartimos alegrías y tu amistad nunca faltó en los momentos difíciles. No siempre coincidimos, pero siempre admiré tu lucha”.

El exfiscal acompañó su publicación con una fotografía de ambos, tomada un año antes, según explicó.

“Duele despedirte así, Foppa. Esta es nuestra última foto, de hace un año. Hasta siempre, amigo”, agregó.

Hace casi 24 años empezamos como pasantes en la agencia 19 de la Fiscalía Metropolitana. Compartimos alegrías y tu amistad nunca faltó en los momentos difíciles. No siempre coincidimos, pero siempre admiré tu lucha.



Duele despedirte así, Foppa. Esta es nuestra última foto, de… pic.twitter.com/U5ewyERWla — Juan Francisco Sandoval (@JSandoval1982) October 17, 2026

El exministro de Gobernación Francisco Rivas también publicó un mensaje de despedida en el que lamentó la muerte de su amigo.

“Me duele el corazón y el alma, nadie tenía el derecho a quitarte la vida”, escribió.

Rivas expresó preocupación por la violencia en Guatemala y envió sus condolencias a la madre y los hijos de Solórzano Foppa.

La analista Carmen Aída Ibarra manifestó su pesar por el asesinato, mientras Claudia Arbenz C. publicó un mensaje de condolencias dirigido a la familia.

Los Bomberos Municipales también difundieron una esquela en memoria de Solórzano Foppa, a quien identificaron como caballero bombero, casco 1644.

El exsuperintendente había pertenecido a esa institución antes y durante su paso por la administración pública. En marzo de 2016, Prensa Libre documentó su participación en las labores para sofocar un incendio en el mercado La Terminal, zona 4 capitalina.

Exigencias mientras se investiga el crimen

Las reacciones se produjeron después de que la Policía Nacional Civil informara sobre la captura de dos sospechosos del ataque ocurrido a las 9.40 horas del sábado en Campo Marte.

Los hombres fueron detenidos diez minutos después en el bulevar San Isidro, zona 16 capitalina. Durante el procedimiento, la PNC reportó la incautación de un arma de fuego. Ambos aguardan a que se les presente ante un juez para conocer el motivo de su captura.

Unión Europea pide que crimen no sea impune

La Unión Europea en Guatemala no slo expresó solidaridad a la familia de Foppa por su asesinato, sino que exigió que su asesinato no quede impune.

"Su asesinato no puede quedar impune en una sociedad que apuesta por la democracia y la institucionalidad", señaló la UE.

🇪🇺🇩🇪🇪🇸🇫🇷🇮🇹🇸🇪 expresamos nuestra solidaridad a la familia del ex fiscal Solorzano @foppaguate, quién investigó estructuras criminales y expresó su opinión con valentía. Su asesinato no puede quedar impune en una sociedad que apuesta por la democracia y la institucionalidad. — Unión Europea en Guatemala (@UEGuatemala) October 17, 2026

Cámara de Industria

"La violencia no tiene espacio en una sociedad que aspira a vivir en paz. En Guatemala deben prevalecer el respeto a la vida, la seguridad, la justicia y el Estado de derecho, como pilares fundamentales para el futuro del país".