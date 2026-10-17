Muerte de Solórzano Foppa: quiénes son los hermanos detenidos, uno de ellos exsoldado, y qué se sabe de la otra víctima

A las 9.40 horas del sábado 17 de octubre, un ataque armado interrumpió las actividades en una cancha sintética de Campo Marte, en la zona 5 capitalina. Dos hombres murieron por heridas de bala. Uno era Juan Francisco Solórzano Foppa, de 43 años, exsuperintendente de Administración Tributaria (SAT). El otro, Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, un trabajador de la Federación Deportiva Nacional de Judo.

Diez minutos después, a las 9.50, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a dos hombres en el bulevar San Isidro, zona 16. Los señala como los presuntos responsables del ataque. Ambos son sospechosos de conformar el grupo de cuatro motociclistas que llegaron a cometer el crimen al Campo Marte, que está a cargo del Ministerio de Cultura y Deportes.

Por ahora se investiga cómo ingresaron los agresores al complejo deportivo, de qué manera se produjeron los disparos, cómo abandonaron el lugar y qué permitió a los policías localizar a los sospechosos en tan poco tiempo. El Campo Marte tiene guardias privados, de acuerdo con las pesquisas iniciales.

El informe de la Comisaría 13 identifica a los detenidos como Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18. Los registros policiales confirman que son hermanos, originarios de Senahú, Alta Verapaz.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron una carabina y consignaron una motocicleta negra, marca Haojue. Una serie de fotografías obtenidas durante la cobertura también muestra un arma larga dentro de una mochila térmica roja, como las utilizadas para transportar pedidos de alimentos.

Este hallazgo coincide con una versión preliminar atribuida a investigadores, según la cual los atacantes habrían utilizado un compartimiento de reparto para ocultar armamento. La PNC consigna en el parte que incautaron una carabina.

Los disparos en Campo Marte

La primera información sobre el ataque llegó a través de llamadas a la línea de emergencias 123 de los Bomberos Municipales.

Los socorristas fueron alertados sobre disparos dentro de un complejo deportivo de la zona 5. Cuando llegaron al lugar, evaluaron a dos hombres que presentaban heridas producidas por proyectiles de arma de fuego y confirmaron que ambos habían muerto.

Una fuente de los bomberos ubicó el hecho frente a una explanada, en las inmediaciones de la cancha tres de Campo Marte.

El informe policial establece las 9.40 horas como momento del ataque, aunque no detalla cuántas personas se encontraban en las instalaciones, cómo se produjo el ingreso de los agresores ni desde qué posición efectuaron los disparos.

Tampoco precisa si las víctimas se encontraban dentro del terreno de juego o en sus alrededores. Por ahora el Ministerio Público reconstruye el mortal incidente armado mediante testimonios de testigos y cámaras de videovigilancia. Han registrado, hasta pasado el mediodía, más de 40 indicios balísticos.

Solórzano Foppa conocía Campo Marte desde años atrás. En un video publicado en septiembre, había contado que acudía a jugar fútbol los sábados y que mantenía esa rutina desde hacía 15 años.

En aquella publicación, del 19 de septiembre, cuestionó que unas reparaciones menores mantuvieran las canchas sin utilizarse. Reclamó la falta de señalización deportiva y el tiempo que llevaba pendiente el trabajo.

Sobre Aguilar Gamarro, Prensa Libre informó en su primera cobertura que, según autoridades, habría sido alcanzado por una bala perdida. La investigación sigue en desarrollo.

Juan Francisco Solórzano Foppa: de investigar el caso La Línea y dirigir la SAT a su último análisis sobre la matanza en Huité https://t.co/0ITkcSQl74 — Prensa Libre (@prensa_libre) October 17, 2026

Diez minutos hasta las capturas

El siguiente momento documentado ocurrió a las 9.50 horas.

A esa hora, según el informe de la Comisaría 13, agentes de la PNC aprehendieron a Rigoberto Choc Toz y Daniel Zaqueo Choc Toz en el bulevar San Isidro, zona 16 capitalina.

La Policía los señala como presuntos responsables del ataque registrado momentos antes en Campo Marte.

Las fichas oficiales de identificación establecen que Rigoberto nació el 17 de julio de 1996 y tiene 30 años. Daniel Zaqueo nació el 20 de febrero de 2008 y tiene 18. Los registros también identifican a Senahú, Alta Verapaz, como lugar de nacimiento de ambos.

Ninguno registraba órdenes de captura vigentes al momento de la consulta. El Ejército de Guatemala informó a Prensa Libre que Rigoberto Choc Toz estuvo de alta en el Comando Regional Central a partir del 1 de febrero de 2017 y a su solicitud pidió la baja el 28 de febrero de 2019. "No le aparece registrado ningún curso militar", indicaron las fuentes castrenses.

La PNC informó que los dos hombres fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente junto con los indicios incautados. A su llegada a tribunales uno de los detenidos negó haber participado en el hecho criminal que le atribuye la PNC. Están a la espera de la audiencia para hacerles saber el motivo de su captura.

Fiscales del MP recaban indicios en la cancha de Campo Marte, donde murieron dos hombres en un ataque armado. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Una mochila de reparto y una carabina

La incautación de una carabina y la consignación de una motocicleta negra constituyen dos de los elementos materiales reportados por la Policía después de las capturas.

La motocicleta es marca Haojue y tiene placas M043NQT. El arma fue registrada por la PNC como una carabina con identificación GF9-1138GUA. Según el informe, ambas aparecían solventes al momento de la consulta.

Las fotografías obtenidas durante la cobertura muestran una mochila térmica roja, de las utilizadas para repartir alimentos a domicilio. En su interior se observa parte de un arma larga negra, junto con cajas de cartón y otros materiales.

La versión preliminar de investigadores señala que los atacantes habrían transportado armamento dentro de un compartimiento utilizado para entregar pedidos.

Por ahora, tampoco hay información oficial sobre la cantidad de disparos efectuados, el tipo de munición localizada ni la distancia desde la cual se produjo el ataque.

La segunda víctima trabajaba en la Federación de Judo

Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro aparece en el informe policial como la segunda persona muerta.

Aguilar Gamarro estaba vinculado con la Federación Deportiva Nacional de Judo desde, por lo menos, abril de 2023. Su nombre aparece como encargado de actualizar información pública de la institución en documentos de ese año.

Los registros de 2024 y 2025 también lo identifican en funciones administrativas.

En febrero de 2026 figuraba en la nómina institucional como oficinista III, auxiliar de información pública, adscrito a la Unidad de Información Pública y Registro General de Deportistas Federados de Judo.

El documento consigna su contratación bajo el renglón presupuestario 022 y un ingreso mensual registrado de Q5 mil 50, incluidas las bonificaciones.

Otro informe, actualizado el 31 de marzo de 2026, vuelve a identificarlo como encargado de actualización de información pública.

La Federación Nacional de Judo tiene su sede en el Gimnasio Central Heli Cabeiro, dentro del complejo deportivo 7 de Diciembre, en la zona 5 capitalina.

Investigadores del MP y la PNC trabajan en la escena del ataque armado ocurrido en Campo Marte, zona 5. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Su participación en compras públicas

Una consulta en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Guatecompras, permitió identificar otra responsabilidad administrativa de Aguilar Gamarro.

Su nombre figura en el listado de integrantes de juntas de calificación de siete concursos de la Federación Nacional de Judo, publicados entre 2024 y 2026.

Cinco procedimientos fueron declarados desiertos y dos aparecen adjudicados.

La mayoría de las contrataciones estaban relacionadas con servicios de alimentación para atletas. Otro concurso correspondía a la adquisición de dos áreas de tatami para el gimnasio de la federación.

El expediente más reciente fue para contratar alimentación destinada a deportistas durante 2026.

El acta 33-2026-JDC-FDNJ documenta que el 10 de septiembre, poco más de un mes antes de su muerte, Aguilar Gamarro integró la junta de cotización encargada de recibir las ofertas.

Según el documento, se recibió una sola oferta, presentada por Jorge Manuel Rodríguez García, propietario del negocio Alimentos y Servicios, por un monto de Q357 mil.

El acta indica que la junta recibió la documentación y debía continuar con el análisis correspondiente.

La trayectoria de Solórzano Foppa

Juan Francisco Solórzano Foppa había desarrollado buena parte de su carrera en el sector público.

Antes de asumir la dirección de la SAT, en marzo de 2016, trabajó durante 12 años en el Ministerio Público, donde ocupó cargos relacionados con la investigación criminal.

Participó en las investigaciones del caso La Línea, una estructura de defraudación aduanera descubierta en 2015 que dio lugar a procesos judiciales contra funcionarios y particulares, incluidos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

En enero de 2018 fue destituido de la SAT después de que la institución incumpliera la meta de recaudación del año anterior.

Posteriormente intentó participar en elecciones municipales y enfrentó distintos procesos judiciales.

En junio de 2023 aceptó cargos en el caso Política y Falsedad y fue condenado a dos años de prisión conmutables por falsedad ideológica con agravación electoral.

Ese mismo año recibió otras condenas mediante procedimientos de aceptación de cargos.

Además de su actividad como abogado y funcionario, había pertenecido a los Bomberos Municipales. En marzo de 2016, Prensa Libre documentó su participación en las labores de extinción de un incendio en el mercado La Terminal, zona 4.

Era entonces oficial y subdirector de la Novena Estación de los Bomberos Municipales.

La cancha sintética de Campo Marte permanece acordonada mientras las autoridades investigan la muerte de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar Gamarro. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Su actividad pública antes del ataque

El jueves 15 de octubre, dos días antes de morir, Solórzano Foppa publicó en su cuenta de X un video en el que analizó los hechos violentos ocurridos el 27 de septiembre en Huité, Zacapa, donde fallecieron ocho personas.

“Según mi análisis, mi conclusión es que esto se trata de un operativo fallido de mercenarios de la CIA. Sí, de la CIA de Estados Unidos”, afirmó al comienzo de la grabación.

También cuestionó la actuación del Ejército de Guatemala y sostuvo que testimonios de pobladores daban cuenta de helicópteros que sobrevolaron el lugar durante la incursión armada.

Sus declaraciones constituían interpretaciones personales que no habían sido demostradas por las investigaciones oficiales.

La publicación forma parte de sus últimas intervenciones públicas conocidas. En sus redes también comentaba asuntos de seguridad, justicia y política nacional.