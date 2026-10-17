Solórzano Foppa tenía cuatro policías asignados a su seguridad: qué ocurrió durante el ataque en Campo Marte

El exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, contaba con un equipo de cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asignados a su seguridad cuando fue asesinado el sábado 17 de octubre en Campo Marte, zona 5 capitalina.

El director general de la PNC, David Custodio Boteo, confirmó a Prensa Libre que la protección estaba organizada en dos grupos de dos agentes. Mientras una pareja cumplía ocho días de servicio, la otra permanecía de descanso.

“Dos de turno las 24 horas durante 8 días. Dos de descanso. En total 4”, explicó el funcionario.

Consultado sobre si los policías estaban con Solórzano Foppa al momento del ataque armado, Boteo respondió: “Se sabe que estaban con él al momento del ataque, y muerte”.

El exsuperintendente de la administración tributaria murió por heridas de bala en una cancha sintética de Campo Marte. En el mismo hecho falleció Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

El director de la PNC también fue consultado sobre la reacción de los agentes encargados de protegerlo y si repelieron el ataque.

“Indica uno que lo siguió y disparó pero había muchas personas. Y alertó de la fuga pasando las características a las comisarías”, respondió Boteo.

Según la información trasladada al director de la PNC, uno de los agentes reportó que persiguió a un presunto atacante, efectuó disparos y alertó a las comisarías sobre su fuga.

Sin embargo, todavía no se ha precisado desde dónde disparó el policía, contra quién efectuó los disparos, cuántas detonaciones realizó ni qué ocurrió con el otro agente de seguridad.

Tampoco se ha determinado si los policías permanecían junto a Solórzano Foppa cuando comenzaron los disparos o a qué distancia se encontraban.

El ataque ocurrió a las 9.40 horas. Diez minutos después, a las 9.50, agentes de la PNC capturaron a Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18, en el bulevar San Isidro, zona 16 capitalina.

El informe policial señala a los hermanos como presuntos responsables del asesinato y reporta la incautación de una carabina y la consignación de una motocicleta.

La nueva información proporcionada por Boteo introduce otro elemento para reconstruir la respuesta policial: uno de los agentes asignados a la seguridad de Solórzano Foppa habría alertado sobre la fuga y proporcionado características a distintas comisarías.

No obstante, todavía no se ha establecido si esa alerta permitió identificar a los dos hermanos posteriormente detenidos, ni qué elementos utilizaron los agentes para relacionarlos con el ataque.

La investigación también deberá esclarecer cómo ocurrió la agresión pese a la presencia del equipo de protección y qué actuaciones realizaron los policías asignados a la seguridad del exfuncionario.