Asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa: Declaran el caso en reserva

El caso del asesinato del extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y exfiscal del Ministerio Público (MP) Juan Francisco Solórzano Foppaf ue declarado en reserva la madrugada de este domingo 18 de octubre. Así lo informó el Organismo Judicial en un comunicado.

Solórzano Foppa fue asesinado ayer en el complejo deportivo del Campo de Marte, zona 5 capitalino, a manos de varios sicarios que se conducían en motocicleta, según la información preliminar.

El MP había solicitado la reserva del caso debido a que las diligencias del caso, en el que murió otra persona, aún se encontraban en desarrollo.

En tanto que la audiencia de los hermanos Rigoberto Choc Toz y Daniel Zaqueo Choc Toz, capturados por las autoridades por su supuesta participación en el atentado, está programada para este domingo a las 9 de la mañana.

Anoche familiares, amigos y repartidores de comida rápida se presentaron a la Torre de Tribunales para acuerpar a los hermanos, que aducen su inocencia y acusan a los agentes de haberles colocado el arma con que supuestamente los aprehendieron.

La primera hipótesis apunta a que en el ataque armado lo habrían perpetrado cuatro personas. Los presuntos responsables, según el ministro, habrían utilizado ropa deportiva para acercarse al lugar donde cometieron el ataque armado.

Los hermanos Choc Toz, originarios de Senahú, uno de ellos exsoldado, fueron detenidos tras el ataque en Campo Marte, donde murieron Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar Gamarro, trabajador de la Federación de Judo.