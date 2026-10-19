Caso Solórzano Foppa: Juzgado Tercero Penal conocerá el proceso por el ataque armado contra el extitular de la SAT

El Juzgado Tercero Penal fue asignado para conocer el caso por la muerte del exfiscal y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, víctimas de un ataque armado ocurrido el sábado 17 de octubre en el Campo Marte, zona 5 capitalina.

El expediente judicial sería conocido por el juez Julio César Vásquez Xol, quien también tiene a su cargo el proceso contra guardias del Sistema Penitenciario (SP) por las fugas de la cárcel de Fraijanes II.

Vásquez Xol es el mismo juez que recientemente otorgó medidas sustitutivas a la exviceministra de Gobernación Claudia Palencia.

El ataque armado en el que murieron Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro ocurrió el 17 de octubre pasado.

Después del hecho, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz, señalados inicialmente de su presunta participación en el ataque.

Durante las detenciones, las autoridades incautaron una carabina con registro GF9-1138GUA, un cargador, municiones calibre 9 mm y un chaleco táctico.

Sin embargo, ambos hermanos quedaron en libertad por falta de mérito, debido a que no se comprobaron los indicios en su contra.

Los hermanos Choc Toz sostuvieron que eran inocentes y afirmaron que se dedicaban a entregar comida a domicilio.

Este lunes 19 de octubre, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que ordenó a la Inspectoría de la PNC investigar las circunstancias de las capturas, ante los señalamientos de posibles irregularidades en el procedimiento policial.

Villeda aseguró que habrá destituciones si las investigaciones comprueban que los agentes involucrados actuaron de manera ilegal.

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