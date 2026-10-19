Crimen contra Solórzano Foppa: siete agentes bajo investigación y PNC propone uso de cámaras corporales

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, afirmó este lunes 19 de octubre, en Prensa Libre Radio, que siete agentes están bajo investigación tras el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y la captura de los hermanos Choc Toz. Además, la institución indicó, mediante un comunicado, que trabajará para transparentar sus procedimientos.

Boteo fue consultado sobre el comunicado en el que la PNC solicita recursos financieros para adquirir equipo destinado a los agentes, incluidas cámaras corporales.

Indicó que el uso de estas cámaras no es un tema nuevo, pues actualmente se desarrolla un proceso de prueba con cinco dispositivos y se evalúa la posibilidad de ampliar la contratación del servicio. Además, explicó que existe un plan piloto en el departamento de Guatemala para evaluar su funcionamiento y evitar irregularidades en los procedimientos de fiscalización y supervisión.

Respecto de las cámaras corporales, explicó que buscan contratar un servicio que garantice el soporte técnico y el mantenimiento por parte de una empresa. El costo estimado sería de unos Q25 millones únicamente para cubrir el departamento de Guatemala.

Añadió que el objetivo es contar con herramientas tecnológicas que permitan verificar si los procedimientos policiales se desarrollan correctamente o si se cometen irregularidades por parte de los agentes, a fin de aplicar las medidas correspondientes conforme al régimen disciplinario administrativo o por la vía penal.

En cuanto al caso de los hermanos Choc Toz, Boteo indicó que la investigación está bajo reserva por disposición del Ministerio Público (MP), por lo que únicamente puede informar que equipos especializados dan seguimiento al caso.

Además, señaló que dos equipos de la Inspectoría General investigan el procedimiento de captura de los hermanos, quienes quedaron en libertad por falta de mérito después de una audiencia judicial. Estas diligencias también se coordinan con el MP.

Según Boteo, se han asignado seis equipos para ambas investigaciones, con el objetivo de obtener resultados lo antes posible.

El funcionario confirmó que seis agentes y un jefe de comisaría están bajo investigación por parte de la Inspectoría General y del MP.

Reiteró que la adquisición de cámaras corporales tiene como finalidad fortalecer la fiscalización de los procedimientos policiales y expresó su expectativa de contar con este equipamiento.

Añadió que tienen previsto adquirir unas 3 mil cámaras, considerando que el distrito central, correspondiente al departamento de Guatemala, presenta actualmente una mayor necesidad en materia de seguridad. Sin embargo, señaló que Escuintla también sería una prioridad.

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Al ser consultado sobre la posibilidad de que agentes policiales hubieran colocado el arma decomisada a los hermanos Choc Toz, Boteo respondió que esa circunstancia forma parte de las investigaciones y que esperan obtener resultados pronto.

El funcionario explicó que, de confirmarse alguna irregularidad relacionada con el arma, correspondería emprender acciones penales. Añadió que los agentes deben consignar los hechos en el informe de aprehensión y que, si se establece que actuaron de manera indebida, deberán responder ante la ley.

Según Boteo, los agentes asignados a la seguridad de Juan Francisco Solórzano Foppa sí repelieron el ataque. Sin embargo, explicó que, debido a que el hecho ocurrió en un área deportiva donde había niños y jóvenes, debían evitar poner en riesgo a otras personas. Aclaró que estas circunstancias también están bajo investigación.

Por último, el director de la PNC no descartó que el ataque hubiera sido planificado por una organización criminal con un alto nivel de coordinación y que hubiera contado con un despliegue de seguridad y vigilancia.

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