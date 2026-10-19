En Vivo: velatorio de Juan Francisco Solórzano Foppa se lleva a cabo en medio de vigilancia policial y exigencia de justicia

El velatorio de Juan Francisco Solórzano Foppa, asesinado el sábado 17 de octubre en el Campo Marte, se lleva a cabo este lunes 19 de octubre en una funeraria de la zona 9. En las afueras del recinto hay presencia de agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según información compartida por la funeraria en Facebook, el velatorio se efectúa en la capilla Volcanes y el sepelio está programado para el martes 20 de octubre en el Cementerio Los Parques.

De acuerdo con la información publicada, el cortejo fúnebre saldrá el martes a las 7.30 horas hacia el Parque Central de la Ciudad de Guatemala y posteriormente se dirigirá al referido cementerio.

Solórzano Foppa, de 43 años, y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, también víctima del ataque, murieron en un hecho de violencia ocurrido aproximadamente a las 9.40 horas del sábado 17 de octubre, en una cancha sintética del complejo deportivo Campo Marte, en la zona 5 de la capital.

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El féretro de Solórzano Foppa está rodeado de arreglos florales y, junto a este, se encuentra una fotografía del fallecido.

19 de octubre 2026, 10:25h Colegio de Abogados y Notarios se pronuncia por muerte de Solórzano Foppa



“El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala honra la memoria del abogado y notario Juan Francisco Solórzano Foppa, cuyo compromiso con la justicia deja un legado perdurable”, publicó en la red social X.

🕊El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala honra la memoria del abogado y notario Juan Francisco Solórzano Foppa, cuyo compromiso con la justicia deja un legado perdurable. Expresamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz. https://t.co/9vs4gKY65h — Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (@CangGuatemala) October 19, 2026

19 de octubre 2026, 10:00h PNC afirma que equipos especializados investigan el doble crimen



Según la Policía Nacional Civil (PNC), equipos especializados de la Inspectoría General (IG) y de la Dirección Especializada en Investigación Criminal (DEIC) se encuentran desplegados, trabajando de manera coordinada en las labores de investigación interna y externa para esclarecer con celeridad el caso en el que perdieron la vida Francisco Solorzano Foppa y Gustavo Aguilar.

Afirmó que las unidades de investigación y supervisión evalúan minuciosamente el procedimiento de captura de los hermanos Choc, garantizando que todo actuar se apegue estrictamente al marco legal y al respeto de las garantías fundamentales.

PNC Informa: https://t.co/DFZz9SWleF — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 19, 2026

19 de octubre 2026, 09:25 h Julio Solorzano Foppa, tío de la víctima, se pronuncia por crimen



Julio Solórzano Foppa, tío de Juan Francisco Solórzano Foppa, calificó lo sucedido como un terrible acto de violencia.

“No solo un atentado contra su vida, estas cosas tienen otros propósitos y ciertamente otros impactos: generar miedo, generar desconfianza, desestabilizar el país”, expresó.

Remarcó que Solórzano Foppa fue una persona dedicada a la justicia y a la denuncia, así como un hombre “extraordinariamente valiente y trabajador” en las distintas actividades que eligió desempeñar a lo largo de su vida. Además, calificó su muerte como una “pérdida irreparable”.

Añadió que la familia Solórzano Foppa ha sufrido terribles pérdidas a causa de la violencia.

“En este momento no se puede determinar exactamente, pero esperamos que pronto se sepa quiénes fueron los autores, pero el impacto como un crimen político, ahí está. Y hay muchas personas, organizaciones que se quieren subir y utilizar este terrible crimen en contra de Juan Francisco Solórzano Foppa para desestabilizar al país, para desestabilizar el gobierno, para crear miedo, para que no regresen los exiliados, para que no actúen políticamente las personas comprometidas”, agregó.

“Guatemala tiene que luchar y seguirá luchando por su democracia y por el combate al crimen organizado y Juan Francisco ha dado su vida por eso”, indicó.

“No podemos pensar que esto es normal. No podemos regresar al pasado. Esto tiene que aclararse”, dijo

“Hay una responsabilidad importante del Ministerio Público y de Gobernación y tiene que darse con los responsables. Pero resulta terrible y triste y condenable que haya quienes quieran usar el asesinato de Juan Francisco para llevar agua a sus molinos, para beneficiarse políticamente, para acusar a otros. El legado es de un hombre muy inteligente, muy capaz”, resaltó.

“Nosotros tenemos confianza en que las autoridades van a hacer todo lo posible y sé que lo están haciendo”, afirmó.

19 de octubre 2026, 09:07h Vicepresidenta Karin Herrera espera una investigación clara y objetiva

La vicemandataria expresó: “Muy consternada, me cuesta creerlo. Hay un sentimiento en mí de profunda tristeza y el compromiso de poder dar seguimiento, esperando que el sistema de justicia actúe de acuerdo con el mandato constitucional y se tenga prontamente una investigación clara, certera y objetiva”.

Añadió que se deben verificar los procedimientos y las metodologías del sistema de justicia para esclarecer lo sucedido, pues la población merece certeza sobre el desarrollo de una investigación objetiva y clara.

Calificó a Solórzano Foppa como un profesional valiente, siempre dispuesto a ayudar, que tendió la mano a más de alguna persona conocida. Además, destacó que no tenía miedo de expresar lo que pensaba o consideraba pertinente y que poseía un liderazgo que “pocas veces vemos en los tiempos actuales”.

Dijo que corresponde al sistema de justicia revisar las metodologías y los procedimientos previamente validados y verificados, determinar si hubo alguna falla en los mecanismos de control y establecer mejoras para evitar situaciones similares.

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