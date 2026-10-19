Asesinatos de alto impacto en Guatemala: los casos de Gerardi, Rosenberg y, ahora, Solórzano Foppa

A lo largo de las últimas décadas, Guatemala ha sido escenario de asesinatos que conmocionaron al país y dejaron interrogantes sobre los responsables, los móviles y la posible participación de estructuras criminales. Entre estos casos figuran los de monseñor Juan José Gerardi, el abogado Rodrigo Rosenberg y ahora Juan Francisco Solórzano Foppa, cuyas muertes ocurrieron en circunstancias distintas.

Con base en información pública del Ministerio Público (MP), la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), documentos institucionales y publicaciones de Prensa Libre, a continuación resumimos 8 de estos casos, los principales hallazgos de las investigaciones y si hubo personas condenadas.

Juan José Gerardi Conedera (1998)

El obispo auxiliar de Guatemala y coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Juan José Gerardi impulsó el proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), que documentó violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.

Juan José Gerardi Conedera fue asesinado el 26 de abril de 1998, dos días después de presentar el informe Guatemala: Nunca Más. En 2001, cuatro personas fueron condenadas por el crimen; el proceso tuvo posteriores resoluciones judiciales.

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Caso Pavón (2006)

Durante el operativo denominado Pavo Real, fuerzas de seguridad ingresaron en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, ubicada en Fraijanes, con el argumento de recuperar el control del centro penitenciario. Durante la operación murieron siete reclusos. De acuerdo con, las investigaciones posteriores señalaron que las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente y que la escena habría sido manipulada para simular enfrentamientos.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) investigó el caso y señaló la participación de una estructura paralela integrada por funcionarios y agentes de seguridad. En 2013, un tribunal condenó a varios implicados, aunque la sentencia tuvo posteriores cambios judiciales.

El proceso involucró a antiguos altos cargos, entre ellos el exdirector de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperisen, quien fue condenado a cadena perpetua en Suiza en 2014 por su responsabilidad en las ejecuciones.

Caso Parlacén (2007)

Eduardo D’Aubuisson, William Pichinte y José Ramón González, fueron tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y Gerardo Napoleón Ramírez, su conductor, fueron asesinados en Guatemala, el 19 febrero 2007. Sus cuerpos fueron encontrados calcinados en una finca de Villa Canales.

La investigación se denominó Caso Parlacén, el 23 de febrero de ese mismo año, cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron capturados por el crimen, pero murieron asesinados el 25 en la cárcel de máxima seguridad El Boquerón. En diciembre de 2010, la justicia guatemalteca condenó a ocho personas por su participación en el asesinato de los diputados y su conductor.

Según un informe de InSight Crime, el caso evidenció posibles vínculos entre estructuras criminales, agentes policiales y actores políticos, y provocó una crisis en las instituciones de seguridad del país.

Rodrigo Rosenberg y el caso Musa (2009)

El abogado Rodrigo Rosenberg fue asesinado el 10 de mayo de 2009, semanas después de los homicidios del empresario Khalil Musa y su hija, Marjorie Musa, ocurridos el 14 de abril de ese año. Rosenberg era abogado de Khalil Musa y, en un video grabado antes de su muerte, vinculó ambos casos con presuntos actos de corrupción y señaló a funcionarios del gobierno de Álvaro Colom.

La investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) concluyó que Rosenberg había planificado su propio asesinato. Por separado, el caso Musa derivó en condenas contra integrantes de la estructura criminal responsable de los homicidios del empresario y su hija.

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Facundo Cabral (2011)

El cantautor argentino Facundo Cabral fue asesinado a tiros cuando se dirigía al aeropuerto internacional La Aurora, en la Ciudad de Guatemala. El ataque ocurrió en el bulevar Liberación y también dejó herido al empresario nicaragüense Henry Fariña, quien viajaba con él.

Las investigaciones concluyeron que el atentado estaba dirigido contra Fariña y que Cabral murió como víctima colateral. El caso permitió investigar una estructura de sicarios vinculada con el crimen organizado.

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Byron Lima Oliva (2016)

Byron Lima Oliva fue un capitán del Ejército condenado a 30 años en prisión por el asesinato de monseñor Juan José Gerardi. Durante su reclusión en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, en Fraijanes, llegó a ejercer una fuerte influencia dentro del sistema penitenciario.

El 18 de julio de 2016 murió durante un motín suscitado en la cárcel, después de estar 16.5 años en prisión, donde también fallecieron 14 personas y 9 resultaron heridas. Su muerte ocurrió en un contexto de disputas y presuntas redes de poder dentro de las cárceles guatemaltecas.

La investigación de la CICIG y el Ministerio Público concluyó que el ataque fue planificado por una estructura dirigida por Marvin Montiel Marín, alias “El Taquero”, en medio de una disputa por el control y los negocios ilícitos dentro de la prisión.

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Caso Huité, Zacapa (2026)

El 27 de septiembre de 2026, ocho personas murieron durante una serie de hechos violentos en Huité, Zacapa, en los que participó un grupo de hombres fuertemente armados. Entre las víctimas había una mujer y sus dos hijas. Una de las hipótesis investigadas apuntó a que el grupo habría llegado en busca de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, conocido como “Haroldito”, requerido por Estados Unidos por narcotráfico. Sin embargo, las circunstancias y los objetivos de la incursión están bajo investigación del MP.

El caso también generó cuestionamientos por la presencia de militares en los accesos al municipio. El 8 de octubre, el Gobierno informó que 107 militares quedaron a disposición del Ministerio Público y que dos altos mandos fueron relevados de sus cargos, José Geovani Martínez Millán y Erwin Constanza Hidaldo.

El tema volvió a cobrar relevancia el 15 de octubre, cuando el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa publicó un video sobre Huité en el que planteó señalamientos acerca de una supuesta incursión de mercenarios estadounidenses, en su video indicó que las declaraciones eran su análisis de los hechos.

Juan Francisco Solórzano Foppa (2026)

El pasado 17 de octubre, el abogado y exjefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa murió durante un ataque armado en el Campo Marte, zona 5 de la capital. Durante su trayectoria trabajó en investigaciones criminales de alto impacto, incluido el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea, y en años recientes mantuvo una participación activa en debates sobre corrupción, seguridad y justicia.

El Ministerio Público mantiene la investigación del caso, que ha generado reacciones de distintos sectores, nacionales e internacionales. El 18 de octubre, las autoridades declararon el proceso bajo reserva.