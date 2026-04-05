Quién fue monseñor Mario Ríos Montt, figura de la Iglesia en Guatemala

Monseñor Mario Ríos Montt nació en Huehuetenango el 17 de marzo de 1932 y falleció el 5 de abril de 2026, a los 94 años, en la Pascua de Resurrección 2026.

Viajó a Colombia; después, al Seminario Mayor Nacional de Costa Rica, de donde volvió a Guatemala para ser ordenado sacerdote de la Orden de San Vicente de Paúl en la capilla de la Casa Central, en 1959. Recibió la ordenación episcopal el 27 de septiembre de 1974, sirvió a la iglesia más de 65 años.

En 1987 fue nombrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala. Ejerció el cargo de vicario de Pastoral en la Oficina de Derechos Humanos de la Arquidiócesis.

En el 2010, Ríos Montt pidió su retiro, que le fue aceptado. En el 2011, a la edad de 79 años, fue nombrado administrador apostólico del Vicariato de Izabal

Entre sacerdotes y autoridades eclesiásticas, el cambio de obispo causó sorpresa, ya que Ríos Montt se había retirado desde octubre del 2010.

Monseñor Mario Ríos Montt falleció a los 94 años el 5 de abril de 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Su nombramiento llegó en el 2013 como director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), luego de la muerte de monseñor Juan Gerardi Conedera.

Se describió en una entrevista en el 2014 con Prensa Libre: "Soy un paulino —llamados así aquí a los vicentinos— que ya lleva bastantes años caminando en esto; son 40 años de sacerdocio en la congregación y 25 como obispo en Guatemala. Eso me hace tener unas cuantas canas, unas cuantas experiencias y algunas ilusiones. Por ejemplo, que se resuelva el caso de monseñor Gerardi", dijo entonces.

En el 2000, Monseñor Mario Ríos Montt develó la plaqueta de conmemoración del segundo aniversario de la trágica muerte de monseñor Gerardi, en el parque San Sebastián. Le acompañó Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El 22 de septiembre de 2024 se ofició una misa de acción de gracias por sus 50 años de ordenación episcopal en la parroquia Nuestra Señora de Concepción, Catedral de Escuintla.