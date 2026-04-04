¿Cuándo será Cuaresma y Semana Santa 2027?

Como el chequeo médico anual que evalúa la salud del cuerpo, la Cuaresma es, para los creyentes, el tiempo de revisión espiritual más profundo del año.

El sacerdote Pedro Núñez ofrece una comparación interesante: la Cuaresma es como el examen médico anual que se hace para revisar la salud física. Así también, este tiempo litúrgico es el chequeo anual del alma, explican en el pódcast Manual para enamorarse, del sacerdote colombiano Oswaldo Agudelo y la venezolana Ayram Edery.

El Miércoles de Ceniza es el comienzo de la Cuaresma, un período de 40 días de preparación para la Semana Santa.

Los 40 días culminan en el sexto domingo de Cuaresma, llamado Domingo de Ramos. Al día siguiente se conmemora el Lunes Santo, seguido del triduo pascual: Jueves, Viernes y Sábado Santo, para concluir con la fiesta de la Resurrección.

¿Cuándo será la Cuaresma y la Semana Santa en el 2027?

La Cuaresma comenzará el 10 de febrero con el MIércoles de Ceniza.

19 de marzo, Viernes de Dolores

21 de marzo, Domingo de Ramos

22 de marzo, Lunes Santo

23 de marzo, Martes Santo

24 de marzo, Miércoles Santo

25 de marzo, Jueves Santo

26 de marzo, Viernes Santo

27 de marzo, Sábado Santo

28 de marzo, Domingo de Resurrección

La Semana Santa en Guatemala es uno de los acontecimientos más notables del país, con procesiones, vigilias, marchas fúnebres, gastronomía de temporada y la creación de alfombras y altares. Para esta ocasión también se adornan las fachadas de las casas y los edificios, lo que contribuye al ambiente festivo.

La Semana Santa es una celebración religiosa y cultural que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Engloba una serie de actividades y elementos comunes que varían de una región a otra. Las prácticas y tradiciones asociadas se han transmitido a las generaciones más jóvenes durante siglos, a través de la participación activa en el evento y los preparativos, así como por medio de los medios de comunicación, explica la Unesco en el sitio que detalla por qué la Semana Santa de Guatemala fue inscrita en el 2022 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.