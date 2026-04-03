Escenario
Domingo de Resurrección 2026 en Guatemala: procesiones en Antigua Guatemala y Ciudad de Guatemala este 5 de abril
Uno de los días de mayor devoción y alegría para la comunidad católica es el Domingo de Resurrección, cuando se conmemora la victoria de Jesús sobre la muerte.
Jesús Resucitado del templo Nuestra señora de las Merced, recorre las calles y avenidas de la zona uno capitalina. (Fotografía Prensa Libre: Byron Rivera Baiza).
La conmemoración de la Semana Santa llega a su fin este 5 de abril, cuando se rememora la resurrección de Jesucristo que anuncian los evangelios bíblicos, en los que se recuerda la historia del mesías ante la muerte. En este día, la Iglesia católica guatemalteca celebra con diversos cortejos procesionales.
Entre alfombras de aserrín, los cortejos procesionales que anuncian la resurrección de Jesús avanzarán y darán las buenas nuevas a los creyentes católicos, quienes con devoción, alegría y fe celebran este día.
El Centro Histórico de Guatemala y la ciudad colonial de Antigua Guatemala vivirán el final de la Semana Santa entre flores, olor a corozo, nubes de incienso y al sonar de las marchas fúnebres.
Cortejos como el de la procesión de Jesús Resucitado de La Merced; la procesión de Jesús Resucitado de la parroquia Santísimo Nombre de Jesús, templo de La Recolección, de la Ciudad de Guatemala; y la procesión de Jesús Resucitado de la aldea San Pedro Las Huertas, de Antigua Guatemala, marcarán el final del tiempo litúrgico que hace de esta celebración Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Estas son las procesiones planificadas para este domingo, que recorrerán el Centro Histórico y la ciudad colonial:
Ciudad de Guatemala
Procesión de Jesús Resucitado de La Merced
- Parroquia La Merced
- Lugar: 5 calle y 11 avenida, zona 1
Puntos de referencia
- Salida: 8 horas
- Parque Infantil Colón: 8.30 horas
- 12 avenida y 2a. calle, zona 1: 10 horas
- Entrada: 11 horas
Procesión de Jesús Resucitado de la parroquia Señor de las Misericordias
- Lugar: 1 avenida y 12 calle, zona 1
- Salida: 8.30 horas
- Entrada: 11 horas
Procesión de Jesús Resucitado de la rectoría Santa Catalina
- Lugar: 4 avenida y 5 calle, zona 1
- Salida: 9 horas
- Entrada: 11 horas
Procesión de Jesús Resucitado de la basílica de Nuestra Señora del Rosario, templo de Santo Domingo
- Lugar: 12 avenida y 10 calle, zona 1
- Salida: 9 horas
- Entrada: 11.30 horas
Procesión de Jesús Resucitado de la parroquia Santísimo Nombre de Jesús, templo de La Recolección
- Lugar: 3 avenida y 3 calle, zona 1
- Salida: 10 horas
- Entrada: 12 horas
Procesión de Jesús Resucitado del templo El Calvario
- Fecha: Domingo de Resurrección, 5 de abril
- Lugar: Parroquia Rectoral de Nuestra Señora de los Remedios, templo El Calvario
- Ubicación: 6a. avenida “A” y 18 calle, zona 1
Puntos de referencia
- 9.30 horas: salida
- 11.15 horas: Catedral Metropolitana, encuentro con la Virgen María
- 12 horas: misa de Resurrección
- 13 horas: salida de Catedral Metropolitana
- 15 horas: entrada
Antigua Guatemala
Jesús Resucitado
- Lugar: aldea San Pedro Las Huertas
- Inicio: 7.30 horas
- Finaliza: 9.30 horas
Jesús Resucitado
- Lugar: San José Catedral
- Inicio: 9 horas
- Finaliza: 12 horas
Jesús Resucitado
- Lugar: iglesia San Pedro (Obras Sociales)
- Inicio: 13 horas
- Finaliza: 17.30 hor