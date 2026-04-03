Domingo de Resurrección 2026 en Guatemala: procesiones en Antigua Guatemala y Ciudad de Guatemala este 5 de abril

La conmemoración de la Semana Santa llega a su fin este 5 de abril, cuando se rememora la resurrección de Jesucristo que anuncian los evangelios bíblicos, en los que se recuerda la historia del mesías ante la muerte. En este día, la Iglesia católica guatemalteca celebra con diversos cortejos procesionales.

Entre alfombras de aserrín, los cortejos procesionales que anuncian la resurrección de Jesús avanzarán y darán las buenas nuevas a los creyentes católicos, quienes con devoción, alegría y fe celebran este día.

El Centro Histórico de Guatemala y la ciudad colonial de Antigua Guatemala vivirán el final de la Semana Santa entre flores, olor a corozo, nubes de incienso y al sonar de las marchas fúnebres.

Cortejos como el de la procesión de Jesús Resucitado de La Merced; la procesión de Jesús Resucitado de la parroquia Santísimo Nombre de Jesús, templo de La Recolección, de la Ciudad de Guatemala; y la procesión de Jesús Resucitado de la aldea San Pedro Las Huertas, de Antigua Guatemala, marcarán el final del tiempo litúrgico que hace de esta celebración Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Estas son las procesiones planificadas para este domingo, que recorrerán el Centro Histórico y la ciudad colonial:

Ciudad de Guatemala

Procesión de Jesús Resucitado de La Merced

Parroquia La Merced

Lugar: 5 calle y 11 avenida, zona 1

Puntos de referencia

Salida: 8 horas

Parque Infantil Colón: 8.30 horas

12 avenida y 2a. calle, zona 1: 10 horas

Entrada: 11 horas

Procesión de Jesús Resucitado de la parroquia Señor de las Misericordias

Lugar: 1 avenida y 12 calle, zona 1

Salida: 8.30 horas

Entrada: 11 horas

Procesión de Jesús Resucitado de la rectoría Santa Catalina

Lugar: 4 avenida y 5 calle, zona 1

Salida: 9 horas

Entrada: 11 horas

Procesión de Jesús Resucitado de la basílica de Nuestra Señora del Rosario, templo de Santo Domingo

Lugar: 12 avenida y 10 calle, zona 1

Salida: 9 horas

Entrada: 11.30 horas

Procesión de Jesús Resucitado de la parroquia Santísimo Nombre de Jesús, templo de La Recolección

Lugar: 3 avenida y 3 calle, zona 1

Salida: 10 horas

Entrada: 12 horas

Procesión de Jesús Resucitado del templo El Calvario

Fecha: Domingo de Resurrección, 5 de abril

Lugar: Parroquia Rectoral de Nuestra Señora de los Remedios, templo El Calvario

Ubicación: 6a. avenida “A” y 18 calle, zona 1

Puntos de referencia

9.30 horas: salida

11.15 horas: Catedral Metropolitana, encuentro con la Virgen María

12 horas: misa de Resurrección

13 horas: salida de Catedral Metropolitana

15 horas: entrada

Antigua Guatemala

Jesús Resucitado

Lugar: aldea San Pedro Las Huertas

Inicio: 7.30 horas

Finaliza: 9.30 horas

Jesús Resucitado

Lugar: San José Catedral

Inicio: 9 horas

Finaliza: 12 horas

Jesús Resucitado