¿Cuál es la procesión más grande de Guatemala?

El Vaticano reconoce que la Semana Santa guatemalteca es uno de los acontecimientos más importantes del país, en el que además participa toda la sociedad. “En sus orígenes era la manifestación donde la fe cristiana se entrelazaba con las costumbres prehispánicas, dando lugar a nuevas expresiones de arte religioso, gastronomía, música y rituales”, describe en su página principal.

Según cifras oficiales, se habla de entre 85 y 95 procesiones durante la Cuaresma, y entre 35 y 40 adicionales durante la Semana Santa, según un artículo publicado por Prensa Libre. En 2022, la Semana Santa fue inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Entre todas ellas, que reúnen a los guatemaltecos en fe y tradición, una destaca por su tamaño y recorrido.

El anda del Cristo Yacente del Calvario es considerada la más grande. Esta anda lleva una imagen que data de 1643, mide 27 metros de largo y 2.5 metros de ancho, y es llevada en hombros por 140 personas.

El cortejo procesional se compone de las imágenes consagradas, los pasos del viacrucis, la centuria romana, un grupo de palestinos, nazarenos y cucuruchos vestidos con túnica negra.

La procesión salió el Viernes Santo 3 de abril del Templo Rectoral de Nuestra Señora de los Remedios, El Calvario, ubicado en la 18 calle y 6a. avenida “A”, zona 1.

El anda del Cristo Yacente de El Calvario es la más grande que recorre las calles del país. (Foto Prensa Libre:Keneth Cruz)

Las andas del Señor Sepultado destacaban con elegancia la alegoría que llevaba el mensaje “Confíen, he vencido al mundo”.

El sacerdote Francisco Raymundo Pop, antes de la salida de las andas, compartió un mensaje en el que aseguró que el pueblo guatemalteco espera una mejor patria y oportunidades de trabajo. “Las oraciones serán elevadas a lo largo de este cortejo; llevemos al Señor Jesús para que escuche estos clamores de su pueblo”.

El Santo Cristo Yacente, “Cristo de los Pobres”, fue trasladado a la Nueva Guatemala de la Asunción y ubicado en un rancho pajizo en el área del actual Parque Concordia. Un documento de 1657, encontrado en el interior de un Cristo Crucificado de El Calvario antigüeño, indica que este y un “Santo Sepulcro” (1643) son obras del escultor Pedro de la Rosa, quien sería Pedro de Mendoza, según el arquitecto Mario Ubico Calderón.

Fue el Viernes Santo 4 de abril de 1896 cuando esta imagen salió en procesión por primera vez en la ciudad de Guatemala.