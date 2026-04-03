Procesión del Santo Cristo Yacente de El Calvario recorre el Centro Histórico bajo la lluvia

Comunitario

Procesión del Santo Cristo Yacente de El Calvario recorre el Centro Histórico bajo la lluvia

La imagen del Santo Cristo Yacente fue cubierta debido a la lluvia que cae este Viernes Santo en la zona 1 capitalina.

|

time-clock

La imagen del Santo Cristo Yacente, “Cristo de los Pobres”, inició el recorrido por la zona 1 capitalina a las 15 horas de este Viernes Santo. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Bajo la lluvia de este Viernes Santo, la imagen del Santo Cristo Yacente, “Cristo de los Pobres”, inició a las 15 horas. Le acompaña la consagrada imagen de la Virgen de la Soledad para recorrer las calles de las zonas 1 y 3 capitalinas.

El cortejo procesional durará 11 horas y pasará frente a la Municipalidad de Guatemala, el Cementerio General, el Hospital General San Juan de Dios, la Catedral Metropolitana, el Parque Concordia y regresará a la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, templo El Calvario, según el programa.

Se prevé que el ingreso sea en la madrugada de este sábado 4 de abril, a las 2.15 horas.

Durante el recorrido se escucharán más de 60 marchas fúnebres, como Penitencia, A los pies del maestro, Cristo Rey, Flor espiritual, El silencio, In Memoria, La Ganadera y Tu última mirada.

EN ESTE MOMENTO

Un autobús de transporte extraurbano y un microbús quedaron con severos daños tras el accidente registrado el 4 de abril de 2026 en el kilómetro 49 de la antigua ruta entre Palín y Escuintla, que dejó al menos un fallecido y varios heridos. (Foto, Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Semana Santa 2026 registra menos accidentes y muertes que en 2025 en Guatemala, según datos preliminares

Right
AME7871. CARACAS (VENEZUELA), 26/03/2026.- Un hombre sostiene un cartel con la imagen del derrocado líder de Venezuela Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, durante una manifestación este jueves, en Caracas (Venezuela). Simpatizantes del chavismo reaccionaron durante la segunda audiencia de Maduro y Flores desarrollada en Nueva York, pidiendo justicia y la liberación para la pareja. EFE/ Miguel Gutiérrez

Maduro envía mensaje desde prisión en Nueva York en Domingo de Resurrección 

Right

Con las primeras gotas de lluvia de la tarde, las imágenes del Santo Cristo Yacente y de la Virgen de la Soledad fueron cubiertas con plástico transparente para resguardarlas y continuar con el cortejo procesional.

La imagen del Santo Cristo Yacente, “Cristo de los Pobres”, salió en procesión por primera vez el Viernes Santo, 4 de abril de 1896. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Historia

El Santo Cristo Yacente, “Cristo de los Pobres”, recibió veneración en el templo El Calvario de la ciudad de Santiago de Guatemala. Esta imagen, venerada por el Santo Hermano Pedro de Betancur, estaba situada en la capilla final del vía crucis en 1667.

En 1779, el Sepultado fue trasladado a la Nueva Guatemala de la Asunción y ubicado en un rancho pajizo en el área del actual Parque Concordia. Un documento de 1657, encontrado en el interior de un Cristo Crucificado de El Calvario antigüeño, indica que este y un “Santo Sepulcro” (1643) son obras del escultor Pedro de la Rosa, quien sería Pedro de Mendoza, según el arquitecto Mario Ubico Calderón.

Fue el Viernes Santo, 4 de abril de 1896, cuando esta imagen salió en procesión por primera vez en la ciudad de Guatemala.

La imagen de la Virgen de la Soledad salió del templo cuando se escuchaban las marchas Soledad, La Granadera y Hermandad de Dolores. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
Foto Prensa Libre: Keneth Cruz
Foto Prensa Libre: Keneth Cruz

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Lee más artículos de Ana Lucía Ola

ARCHIVADO EN:

El Calvario Procesiones de Guatemala Procesiones en Semana Santa Semana Santa 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS