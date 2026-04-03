Procesión del Santo Cristo Yacente de El Calvario recorre el Centro Histórico bajo la lluvia

Bajo la lluvia de este Viernes Santo, la imagen del Santo Cristo Yacente, “Cristo de los Pobres”, inició a las 15 horas. Le acompaña la consagrada imagen de la Virgen de la Soledad para recorrer las calles de las zonas 1 y 3 capitalinas.

El cortejo procesional durará 11 horas y pasará frente a la Municipalidad de Guatemala, el Cementerio General, el Hospital General San Juan de Dios, la Catedral Metropolitana, el Parque Concordia y regresará a la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, templo El Calvario, según el programa.

Se prevé que el ingreso sea en la madrugada de este sábado 4 de abril, a las 2.15 horas.

Durante el recorrido se escucharán más de 60 marchas fúnebres, como Penitencia, A los pies del maestro, Cristo Rey, Flor espiritual, El silencio, In Memoria, La Ganadera y Tu última mirada.

Con las primeras gotas de lluvia de la tarde, las imágenes del Santo Cristo Yacente y de la Virgen de la Soledad fueron cubiertas con plástico transparente para resguardarlas y continuar con el cortejo procesional.

La imagen del Santo Cristo Yacente, “Cristo de los Pobres”, salió en procesión por primera vez el Viernes Santo, 4 de abril de 1896. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Historia

El Santo Cristo Yacente, “Cristo de los Pobres”, recibió veneración en el templo El Calvario de la ciudad de Santiago de Guatemala. Esta imagen, venerada por el Santo Hermano Pedro de Betancur, estaba situada en la capilla final del vía crucis en 1667.

En 1779, el Sepultado fue trasladado a la Nueva Guatemala de la Asunción y ubicado en un rancho pajizo en el área del actual Parque Concordia. Un documento de 1657, encontrado en el interior de un Cristo Crucificado de El Calvario antigüeño, indica que este y un “Santo Sepulcro” (1643) son obras del escultor Pedro de la Rosa, quien sería Pedro de Mendoza, según el arquitecto Mario Ubico Calderón.

Fue el Viernes Santo, 4 de abril de 1896, cuando esta imagen salió en procesión por primera vez en la ciudad de Guatemala.

La imagen de la Virgen de la Soledad salió del templo cuando se escuchaban las marchas Soledad, La Granadera y Hermandad de Dolores. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Foto Prensa Libre: Keneth Cruz