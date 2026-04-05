Fallece monseñor Mario Enrique Ríos Montt

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Fallece monseñor Mario Enrique Ríos Montt

Prelado de la iglesia Católica era obispo auxiliar emérito de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala.

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(Foto tomada de Parroquia Nuestra Señora De Los Remedios / Facebook).

(Foto tomada de Parroquia Nuestra Señora De Los Remedios / Facebook).

La Arquidiócesis de Guatemala informó este Domingo de Resurrección, 5 de abril, que falleció monseñor Mario Enrique Ríos Montt.

Por medio de las redes sociales, la Iglesia dijo que Monseñor Ríos Montt era obispo auxiliar emérito de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala.

Monseñor Gonzalo de Villa, arzobispo metropolitano de Santiago de Guatemala, expresó su pesar y sus condolencias a la familia.

"Que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y que Yo le resicite el último día", compartió, recordando la cita de Jesús en Juan 6.40.

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De acuerdo con el Consejo Episcpopal Latinoamericano, monseñor Ríos Montt nació el 17 de Marzo de 1932 en Huehuetenango, y se ordenó sacerdote el 12 de Julio de 1959.

Es reconocido como uno de los luchadores incansables en favor de los derechos humanos.

En 1987 fue nombrado obispo auxiliar de la Arquiócesis de Guatemala. En el 2010, Ríos Montt pidió y le fue aceptado su retiro.

Sin embargo, en julio del 2011, el papa Benedicto XVI lo nombró administrador apostólico del Vicariato de Izabal, a sus 79 años.

En un país que vivió años cruentos por el conflicto armado interno, monseñor también experimentó amenazas de muerte, como lo registra la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.

Destacó por su cercanía con la gente y por sus mensajes revitalizadores y llenos de esperanza.

El prelado de la iglesia Católica era hermano del exmilitar y político Efraín Ríos Montt, quien falleció el 1 de abril del 2018, precisamente un Domingo de Resurección.

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

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