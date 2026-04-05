El Sinaprese da cifras preliminares de contingencias durante Semana Santa 2026

El Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese) brindó el sábado por la noche cifras preliminares de las contingencias atendidas o registradas por esa entidad en este período de descanso, así como de fervor religioso.

El Sinaprese aclara que son cifras preliminares y que podrían no haberse reportado todas las emergencias.

En cuanto a los fallecidos hasta el Sábado de Gloria, había un acumulado de 208 personas muertas durante la Semana Santa 2026, de las cuales 11 murieron ahogadas.

Solo el sábado 4 de abril se registraron 18 personas fallecidas por diversos hechos.

El Sinaprese también reportó al menos 106 personas desaparecidas durante este período vacacional.

Respecto de los heridos, el sistema, que está conformado por varias entidades del país, reportó al menos 926 lesionados solo el Sábado de Gloria, para un acumulado de cuatro mil 522.

De acuerdo con el informe, 164 guatemaltecos fueron hospitalizados, para un acumulado de 838 durante el ese período.

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Los datos son tomados de entidades y dependencias, como el Ministerio de Salud, IGSS, Conred, instituciones policiales así como los diversos cuerpos de socorro del país.