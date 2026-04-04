Piloto detenido y multado: los detalles del accidente en ruta al Pacífico que dejó una persona fallecida

Este sábado 4 de abril, autoridades de tránsito y cuerpos de socorro informaron sobre una fuerte colisión vehicular ocurrida en la ruta al Pacífico.

Según información proporcionada por Provial, el percance se registró en el kilómetro 49 de la antigua ruta Palín-Escuintla.

De acuerdo con las autoridades de tránsito, en el hecho estuvieron involucrados un bus extraurbano y una panel.

Por su parte, los Bomberos Voluntarios señalaron que, de forma preliminar, se reportan al menos diez personas heridas y un hombre fallecido.

Provial atiende hecho de tránsito en el km 49 de la ruta al Pacífico [CA-9 Sur], sobre la ruta vieja Palín-Escuintla. Colisión entre bus extraurbano y panel deja una persona fallecida en el lugar y varias más trasladadas a un centro asistencial. Obstruye el carril hacia el norte. pic.twitter.com/8WQeC3S1vG — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) April 4, 2026

Los cuerpos de socorro indicaron que, para liberar el cuerpo de la persona fallecida, utilizaron equipo de extracción vehicular, debido a que la víctima quedó atrapada entre los hierros de uno de los vehículos.

ACCIDENTE COLECTIVO.

Bomberos Voluntarios trabajan en un accidente de tránsito en el Km. 49 ruta antigua de Palin hacía Escuintla. Esta involucrada una unidad de transporte colectivo, y un microbus

10 personas heridas trasladadas.

01 hombre fallecido en el lugar. pic.twitter.com/bb4PpzQafJ — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) April 5, 2026

Las autoridades señalaron que, a causa del accidente, el carril con dirección al norte se encuentra bloqueado mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Finalmente, la Policía Nacional Civil informó sobre la captura del piloto del bus extraurbano, identificado como Marvin Arriaza.

Urgente



Capturado piloto de transportes Esmeralda por accidente en el Km

49 ruta al pacífico, identificado como Marvin Arriaza.



Del suceso hay dos personas heridas y una fallecida; inmediatamente la PNC de la Comisaría 31 se presenta y consigna al conductor. pic.twitter.com/mnybgPlYkQ — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 5, 2026

También indicó, mediante una publicación en redes sociales, que la Dirección General de Transporte multó al piloto, ya que no contaba con limitador de velocidad.

Mediante un comunicado de la Dirección General de Transportes, el piloto recibió una multa de más de Q20 mil por no contar con un limitador de velocidad, y otros Q5 mil por no tener registro de piloto.

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