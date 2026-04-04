Sucesos
Piloto detenido y multado: los detalles del accidente en ruta al Pacífico que dejó una persona fallecida
Las autoridades y cuerpos de socorro informaron este 4 de abril que un conductor de bus extraurbano fue detenido por no tener un limitador de velocidad.
Este 4 de abril se reportó una colisión vehicular en el km 49 de la ruta al Pacífico que dejó una persona fallecida y al menos diez heridos. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)
Este sábado 4 de abril, autoridades de tránsito y cuerpos de socorro informaron sobre una fuerte colisión vehicular ocurrida en la ruta al Pacífico.
Según información proporcionada por Provial, el percance se registró en el kilómetro 49 de la antigua ruta Palín-Escuintla.
De acuerdo con las autoridades de tránsito, en el hecho estuvieron involucrados un bus extraurbano y una panel.
Por su parte, los Bomberos Voluntarios señalaron que, de forma preliminar, se reportan al menos diez personas heridas y un hombre fallecido.
Los cuerpos de socorro indicaron que, para liberar el cuerpo de la persona fallecida, utilizaron equipo de extracción vehicular, debido a que la víctima quedó atrapada entre los hierros de uno de los vehículos.
Las autoridades señalaron que, a causa del accidente, el carril con dirección al norte se encuentra bloqueado mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.
Finalmente, la Policía Nacional Civil informó sobre la captura del piloto del bus extraurbano, identificado como Marvin Arriaza.
También indicó, mediante una publicación en redes sociales, que la Dirección General de Transporte multó al piloto, ya que no contaba con limitador de velocidad.
Mediante un comunicado de la Dirección General de Transportes, el piloto recibió una multa de más de Q20 mil por no contar con un limitador de velocidad, y otros Q5 mil por no tener registro de piloto.
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