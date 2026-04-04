Tragedia en Jutiapa: mueren tres jóvenes que nadaban en un río

Tres menores de edad murieron ahogados la mañana de este Sábado de Gloria, 4 de abril, informaron cuerpos de socorro.

La tragedia ocurrió en Paso Pilas, Comapa, Jutiapa, cuando los adolescentes nadaban en el río Paz, informó la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (Asonbomd).

De acuerdo con medios locales, los pobladores notaron que las víctimas ya no salieron del agua, por lo que comenzaron la búsqueda río adentro.

Luego de que rescataron a las víctimas, los pobladores en su desesperación los llevaron en un vehículo a un centro asistencial.

Durante el trayecto, en El Tempisque, Jalpatagua, Jutiapa, fueron encontrados por una unidad de bomberos, quienes determinaron que los adolescentes ya habían fallecido.

"Al evaluar a las víctimas, estos ya no contaba con signos vitales, por lo que los elementos proceden a notificar a las autoridades correspondientes", dijo la Asonbombd.

En videos publicados en las redes sociales por medios locales se ve a los pobladores sacando los cuerpos del centro del río.

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Se trata de un joven de 18 años, y dos adolescentes de 15 y 13 años, según esos medios de comunicación.