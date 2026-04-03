Chivarreto 2026: así se vivieron las peleas a puño limpio este Viernes Santo 3 de abril

Cada Viernes Santo en la aldea Chivarreto, San Francisco El Alto, Totonicapán, se efectúa un evento denominado “Pelea a puño limpio”, donde los participantes escogen a sus contrincantes que llegan de varias aldeas y municipios del occidente.

Según ancianos del lugar, la tradición se inició hace más de un siglo y tenía como objetivo cumplir una penitencia; sin embargo, esto cambió desde 1900, porque se convirtió en una diversión para la comunidad, a donde llegan participantes de varios lugares.

El evento es organizado por autoridades comunitarias, que con meses de anticipación se ponen de acuerdo sobre las reglas y las medidas de seguridad que se implementan, informó en 2015, Diego González, edile de la localidad en esa fecha.

Para la edición del 2026, organizadores esperaban unos 200 participantes, entre ellos varias mujeres, en horario de 13.00 a 17.00 horas.