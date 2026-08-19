11 de mayo de 2009: Polémica por video de Rodrigo  Rosenberg

Revuelo en la sociedad guatemalteca y en las altas esferas del Gobierno causaron las revelaciones vertidas en un video pregrabado por el abogado Rodrigo Rosenberg, asesinado el domingo 10 de mayo, quien acusó al presidente Álvaro Colom, a su esposa y al secretario privado de la Presidencia de —estar supuestamente involucrados en— su muerte y la del empresario Khalil Musa y su hija Marjorie Musa, ultimados en abril último.

Rosenberg, quien se graduó de abogado en 1986, grabó el miércoles último un video que proporcionó a personas de su confianza, con la misión de sacarlo a la luz en caso de que fuera asesinado, pues ya había sido amenazado.

Presentimiento

El domingo, a las 9.15 horas, el abogado de 47 años fue asesinado en la Avenida de las Américas, mientras se ejercitaba en su bicicleta. Recibió tres balazos. En el lugar quedó evidencia del arma y vehículos utilizados en el ataque.

Al parecer, con anterioridad la víctima había anunciado a personal de su bufete profesional que su asistencia sería irregular en los próximos días.

El asombro, indignación, repudio y demanda de justicia no se hicieron esperar ayer en sectores de la sociedad guatemalteca.

En redes sociales de internet, como Facebook y Hi5, se hacía llamado a paro nacional y convocaban a una manifestación frente al Palacio Nacional de la Cultura, para pedir la renuncia del gobernante.

En el funeral

Lágrimas y rechazo fue la constante ayer durante el funeral del abogado. Personas que acudieron comentaban en voz baja la existencia del video. Ello se confirmó al mediodía, cuando la distribución llegó hasta medios de prensa.

A eso de las 16 horas, el vocero presidencial leyó un comunicado, sin oportunidad de hacer preguntas, en el cual el Gobierno rechazó los señalamientos y condenó el asesinato. “La grabación y la declaración escrita difundida tenían que ser analizadas con detenimiento, pues tanto el asesinato como las acusaciones son delitos graves, que atentan contra el Estado de derecho”, expuso.

Otto Pérez Molina, expresidenciable del Partido Patriota, exigió la renuncia de Colom y su separación del cargo de presidente para no entorpecer las pesquisas.

*Con información de la nota publicada en la edición 19,155

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.