Terremotos, conflictos, corrupción y triunfos: así se han contado 75 años de historia de Guatemala en Prensa Libre

Ese primer ejemplar dio paso a un oficio que, siete décadas y media después, se ha convertido en un legado periodístico que comprende, a la fecha, 25 mil 390 ediciones impresas, una página web que registra un promedio de 20 millones de visitas al mes y distintas plataformas de redes sociales que, en conjunto, suman más de 10 millones de seguidores.

Ese legado se ha dedicado a narrar, documentar y cuestionar diversos episodios que han marcado el rumbo del país, bajo el lema “un periodismo independiente, honrado y digno”.

Poco tiempo después de que Prensa Libre comenzó a circular se convirtió en un matutino, con el objetivo de atender mejor las expectativas noticiosas de sus lectores.

En 1953, dos años después de su fundación, Prensa Libre se trasladó a su actual sede, en la 9a. avenida y 13 calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, el mismo espacio donde, dos décadas más tarde, se construiría su actual edificio.

Su estructura de nueve pisos y un sótano, de concreto y ladrillo, tiene una peculiaridad: su silueta evoca un periódico dispuesto para la lectura. En 1975, cuando fue inaugurado, se instaló una editorial con prensa plana, linotipo, taller de fotograbado y oficinas.

Desde ese domicilio, el diario comenzó a ensanchar su cobertura, justo cuando el país entraba en una de las etapas más convulsas de su historia reciente.

Luchas y dictaduras

Prensa Libre nació apenas tres años antes de uno de los hechos que marcarían el resto del siglo XX guatemalteco.

El 27 de junio de 1954, el entonces presidente Jacobo Árbenz Guzmán anunció en cadena radial, a las 21 horas, que depositaba la Presidencia en el coronel Carlos Enrique Díaz, jefe de las Fuerzas Armadas, tras la incursión de las fuerzas comandadas por Carlos Castillo Armas.

Al día siguiente, Díaz integró una junta de gobierno con los coroneles Élfego H. Monzón y José Ángel Sánchez, y el 29 de junio esa junta anunció un arreglo con Castillo Armas para poner fin a las acciones bélicas.

El diario documentó los años más duros del conflicto armado interno y de los gobiernos militares que se sucedieron en los siguientes tres decenios. La de 1980 fue una década particularmente convulsa: bajo el gobierno de Romeo Lucas García (1978-1982) se intensificó la represión contra la guerrilla y cualquier movimiento social o crítico.

El 23 de marzo de 1982, un golpe de Estado derrocó a Lucas García e instaló un triunvirato encabezado por Efraín Ríos Montt, quien asumió el poder el 9 de junio de ese año. Durante su gestión, el país recibió la primera visita del papa Juan Pablo II.

Un año después, el 8 de agosto de 1983, otro golpe de Estado llevó a la jefatura de gobierno al general Óscar Humberto Mejía Víctores, quien convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y, más tarde, a elecciones presidenciales.

La transición democrática llegó en enero de 1986 , cuando Marco Vinicio Cerezo Arévalo, ganador en segunda vuelta por el partido Democracia Cristiana Guatemalteca, asumió la Presidencia y cerró la era de los regímenes militares. Con esa apertura, la libertad de expresión experimentó una mejoría que marcó un punto de inflexión para el trabajo periodístico en el país.

Además, este medio documentó el crimen de monseñor Juan José Gerardi y dos años antes, la firma de los acuerdos de paz, que pusieron fin al conflicto armado interno.

El papa Juan Pablo II visitó Guatemala en tres ocasiones, en 1983, 1996 y 2002 respectivamente. El pontífice falleció en 2005. Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL

El país, en emergencia

Además de la política, Prensa Libre ha sido testigo de los grandes desastres naturales del país.

Habían transcurrido 52 años sin terremotos en Guatemala hasta que, la madrugada del 4 de febrero de 1976, uno de magnitud 7.5 azotó el país. Con epicentro en la zona del río Motagua, entre los departamentos de Guatemala, El Progreso e Izabal, el sismo no solo sacudió el territorio nacional, sino que lo colocó en una situación de vulnerabilidad, al causar la muerte de alrededor de 23 mil ciudadanos.

Este periódico documentó la emergencia con ediciones especiales que se extendieron durante semanas.

Décadas más tarde, la cobertura de fenómenos naturales continuó con el paso de la tormenta Stan, en el 2005; la tormenta Ágatha, en el 2010; y las erupciones de los volcanes Pacaya y de Fuego, además de otros fenómenos naturales que han puesto a prueba la capacidad de respuesta del Estado y la resiliencia de los guatemalteco.

Portada del 5 de febrero de 1976, un día después del terremoto en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Fiscalización periodística

El ejercicio periodístico de Prensa Libre también ha estado marcado por la cobertura de casos de corrupción.

Durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), el matutino dio amplio seguimiento a las denuncias que rodearon esa administración.

Años más tarde, la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), aprobada por el Congreso el 1 de agosto del 2007, abrió una etapa de investigaciones de alto impacto que este medio cubrió de manera sostenida. Entre ellas resaltan el caso La Línea, revelado en abril de 2015.

Alfonso Portillo al ser juramentado como candidato presidencial en 1995 por Efraín Ríos Montt, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). (Foto Prensa Libre: Hemeroteca) Los jeeps J8 que donó EE. UU. para tareas de narcotráfico fueron utilizados el 31 de agosto del 2018, para rondar la sede de la Cicig. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Hitos culturales

La crónica de Prensa Libre también ha registrado grandes logros culturales y deportivos de Guatemala.

El 10 de diciembre de 1967, el día de su cumpleaños 68, el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias recibió en Estocolmo el Premio Nobel de Literatura de manos del rey de Suecia, y se convirtió en el primer guatemalteco en obtener el máximo galardón de las letras mundiales.

En el deporte, este medio también ha documentado diversos acontecimientos, tanto logros como tragedias. Guatemala tuvo que esperar hasta el 2012 para conseguir su primera medalla olímpica, obtenida por el marchista Érick Barrondo, quien ganó la presea de plata en los 20 kilómetros de marcha en los Juegos de Londres.

Doce años después, en París 2024, la guatemalteca Adriana Ruano ganó el oro en la prueba de foso olímpico e impuso récord, mientras que Jean Pierre Brol sumó el bronce en esa misma disciplina.

Miguel Ángel Asturias recibe el Premio Nobel de Literatura el 10 de diciembre de 1967, en Estocolmo, Suecia. Prensa Libre documentó el histórico reconocimiento al escritor guatemalteco. Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL La profundidad y el realismo social que evocó Asturias en su obra llevó a que el guatemalteco recibiera el Premio Nobel en 1967. Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL

Riesgos de informar

Aunque la labor periodística es gratificante para quienes la ejercen, informar también ha tenido costos para los periodistas nacionales.

La libertad de expresión y la libertad de prensa han tenido costos, algunos incluso letales.

El 24 y 25 de julio del 2003 —recordados como Jueves Negro y Viernes de Luto—, turbas afines al partido Frente Republicano Guatemalteco arremetieron contra reporteros de distintos medios de comunicación en la capital, en uno de los episodios más lamentables para la prensa del país en las últimas décadas.

Memoria que perdura

Sería imposible recopilar en una nota periodística 75 años de coberturas narradas por más de un centenar de periodistas que han pasado por nuestra Redacción.

Los hechos compilados en estas páginas son una muestra de los acontecimientos que Prensa Libre se ha encargado de documentar, “sin cortapisas ni influencias de ninguna clase”, como se lee en su primer editorial, publicado el 20 de agosto de 1951.

Durante cinco décadas, el registro se conservó únicamente en los ejemplares impresos.

Actualmente se ha extendido a las plataformas digitales y las redes sociales. “Prensa Libre Hoy” se mantiene entre los términos utilizados por los guatemaltecos para buscar información del medio en Google.