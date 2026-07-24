Revista D: más de dos décadas acercando la cultura a los lectores de Guatemala 

Por Redacción

La génesis de la Revista D se remonta al 10 de agosto de 1980, con el surgimiento de Domingo, un suplemento de carácter familiar que se publicaba en Prensa Libre.

Años más tarde, en 1990, pasó a llamarse Revista Domingo y, posteriormente, Revista D, en el 2004.

La primera edición de la Revista D se publicó el 11 de julio del 2004, con reportajes, entrevistas, crónicas y columnas de opinión dedicados a las bellas artes, la sociedad, la ciencia, la tecnología, la farándula y los viajes, entre otros temas.

Desde entonces, la Revista D ha sido portavoz de la cultura de Guatemala y, a lo largo de este tiempo, se ha modernizado.

Un nuevo diseño

En 2026, año del 75 aniversario, la Revista D se renovó y presenta un diseño más fresco —pensado para facilitar la lectura—. Además, amplía su oferta de contenidos con información local e internacional sobre lugares para visitar, música, películas y viajes. También incorpora un pasatiempo, siempre de carácter cultural.

El reportaje central y la entrevista a personajes destacados continúan como parte medular de la revista. Además, conserva los artículos de plumas invitadas y los temas sobre ciencia y medioambiente.

Diseño actual de la revista D. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Especial 75 años

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante y es un recorrido la trayectoria de Prensa Libre, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.