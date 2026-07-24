Revista D: más de dos décadas acercando la cultura a los lectores de Guatemala 

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Revista D: más de dos décadas acercando la cultura a los lectores de Guatemala 

La Revista D es una de las publicaciones favoritas que, durante más de dos décadas, ha llegado a lectores de todo el país. 

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Revista D más de dos décadas acercando la cultura a los lectores de Guatemala 

Portada de la primera Revista D salió publicada el 11 de julio del 2004. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Por Redacción 

La génesis de la Revista D se remonta al 10 de agosto de 1980, con el surgimiento de Domingo, un suplemento de carácter familiar que se publicaba en Prensa Libre. 

Años más tarde, en 1990, pasó a llamarse Revista Domingo y, posteriormente, Revista D, en el 2004. 

La primera edición de la Revista D se publicó el 11 de julio del 2004, con reportajes, entrevistas, crónicas y columnas de opinión dedicados a las bellas artes, la sociedad, la ciencia, la tecnología, la farándula y los viajes, entre otros temas. 

Desde entonces, la Revista D ha sido portavoz de la cultura de Guatemala y, a lo largo de este tiempo, se ha modernizado. 

Un nuevo diseño

En 2026, año del 75 aniversario, la Revista D se renovó y presenta un diseño más fresco —pensado para facilitar la lectura—. Además, amplía su oferta de contenidos con información local e internacional sobre lugares para visitar, música, películas y viajes. También incorpora un pasatiempo, siempre de carácter cultural. 

El reportaje central y la entrevista a personajes destacados continúan como parte medular de la revista. Además, conserva los artículos de plumas invitadas y los temas sobre ciencia y medioambiente. 

Revista D más de dos décadas acercando la cultura a los lectores de Guatemala 
Diseño actual de la revista D. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

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