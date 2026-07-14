Historia de Prensa Libre: Una evolución de 75 años

En una casa de la 3a. avenida y 5a. calle, cerca del Conservatorio Nacional de Música, se editó el primer ejemplar de Prensa Libre, que comenzó como vespertino, y tiempo después salió por la mañana. El próximo 20 de agosto este medio cumplirá 75 años de servicio al país.

El periodista Pedro Julio García era director de un medio llamado Nuestro Diario, el cual fue adquirido en 1951 por personas afines al gobierno de aquel momento y que buscaron darle una línea oficialista. García se opuso, y fue despedido. Colegas periodistas que laboraban con él se solidarizaron y renunciaron: Mario Sandoval Figueroa, Salvador Girón Collier, Álvaro Contreras Vélez y, con ellos, un columnista, Isidoro Zarco.

Contreras Vélez narra en una columna del 3 de agosto del 2000 que le propuso a Pedro Julio fundar un periódico, “porque una panadería no sabrían ni cómo manejarla”. Contreras y Girón empezaron a reunir entre amigos el dinero que les correspondía cubrir: Q1 mil 500 cada uno, para la compra e instalación de la redacción y área administrativa. Recurrieron a préstamos, con excepción de Zarco, quien era comerciante y pudo aportarlos por propia cuenta.

Los primeros ejemplares salieron de la imprenta Iberia, propiedad de Alfonso Rodríguez. En 1953, Prensa Libre trasladó su sede a una casa propia, en la 9a. avenida y 13 calle, zona 1, en donde posteriormente se construyó el actual edificio. Allí ya se contó con una editorial propia, que constaba de una prensa plana, un linotipo, un taller de fotograbado y oficinas.

Foto de la casa donde funcionó Prensa Libre, antes que se construyera el edificio actual. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La redacción inicial

El personal que encabezaba el diario en su fundación se integraba así: Pedro Julio García, director; Álvaro Contreras Vélez, subdirector; Alfonso Rodríguez Muñoz, gerente; Isidoro Zarco, administrador. Los reporteros eran Óscar Rolando Cruz Morris, Julio Mansilla Gutiérrez y Haroldo López Valdizón. Trudy Singer se desempeñaba como cronista social, mientras que Salvador Girón Collier y Carlos Larrañaga Gomar estaban a cargo de los deportes. Mario Sandoval Figueroa fue, al principio, cronista parlamentario, y más tarde, jefe de la Redacción, pero desde el primer número publicó su columna Claraboya.

Desde entonces hasta hoy, Prensa Libre se guía por los mismos principios fijados por sus fundadores: ofrecer a diario un periodismo independiente, honrado y digno.

“La necesidad de expresar nuestro pensamiento sin cortapisas ni influencias de ninguna clase ha dado vida al periódico Prensa Libre, que hoy se presenta al público lector de Guatemala con el firme propósito de cumplir una función eficaz en el periodismo independiente y honesto del país”: primer párrafo del primer editorial, publicado el 20 de agosto de 1951.

Primer editorial de Prensa Libre. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Etapas posteriores

La década de 1980 fue, en especial, conflictiva en el ámbito político nacional. Había terror militar. Al mando estaba Romeo Lucas García (1978-1982), cuyo gobierno se concentró en la represión de la guerrilla y cualquier movimiento social o personal que lo criticara.

El 31 de enero de 1980, un grupo tomó la Embajada de España, para protestar contra la crueldad que se desataba en Quiché. Luego la Policía ingresó por la fuerza, y más tarde se inició un incendio en el que murieron calcinadas 37 personas, entre ellas Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú Tum.

El 23 de marzo de 1982 hubo un golpe de Estado. Lucas García fue derrocado por militares jóvenes y luego se instaló un triunvirato encabezado por Efraín Ríos Montt, quien tomó el poder el 9 de junio de 1982. Mientras este gobernaba, el papa Juan Pablo II visitó el país por primera vez.

En 1983 —el 8 de agosto—, hubo otro golpe de Estado y asumió la jefatura de Estado el general Óscar Humberto Mejía Víctores. Este convocó a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente. Después se programaron elecciones presidenciales para noviembre de 1985 y fue creada la Procuraduría de los Derechos Humanos.

En segunda vuelta, la Democracia Cristiana ganó las elecciones. Al frente estaba Marco Vinicio Cerezo Arévalo, quien asumió la Presidencia el 14 de enero de 1986, con lo que se marcó el final de la era militar. Con esa apertura democrática, la libertad de expresión experimentó una mejoría.

Principios de la década de los 2000

Hubo una amplia cobertura a los escándalos de corrupción ocurridos durante la gestión de Alfonso Portillo (2000-2004) o el fallecimiento en Miami del expresidente Ramiro de León Carpio, el 17 de abril del 2002. Asimismo, destaca la tercera visita del papa Juan Pablo II, el 29 de junio de ese año.

También hubo episodios lamentables para el periodismo guatemalteco, cuando el 24 y 25 de julio del 2003 —llamados Jueves Negro y Viernes de Luto, respectivamente—, enardecidas turbas del partido Frente Republicano Guatemalteco arremetieron contra reporteros de los medios de comunicación.

Las noticias internacionales también han sido parte fundamental de la cobertura de Prensa Libre. Para ello se vale de sus reporteros y del monitoreo de los cables enviados por las agencias noticiosas internacionales. Se ha informado, por ejemplo, de los ataques terroristas contra las torres del Centro Mundial del Comercio en Nueva York, y el Pentágono, Virginia, y de los ocurridos en Madrid, España.

También hubo amplia cobertura acerca de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, o los terribles daños causados por la tormenta Stan, en el 2005, o el paso de Ágatha.

Actualidad

Sin duda, internet ha abierto nuevas formas de comunicación a escala mundial. El periodismo, claro, ha evolucionado. En la actualidad, Prensa Libre cuenta con presencia digital en redes sociales entre las que destacan Facebook, Instagram, X y YouTube.

Estos primeros 75 años de vida se los debemos a nuestros lectores. Todos los días, el equipo de Administración, Editorial y de Producción hacen el mayor esfuerzo para brindar las noticias más relevantes, bajo la consigna de lo que siempre nos ha identificado: ser un periódico independiente, honrado y digno.

*La nota fue publicada originalmente el 15 de agosto de 2017.



