La Prensa en tu Aula: un aporte a la educación de Guatemala

Por más de dos décadas, Prensa Libre ha incluido material educativo en sus páginas. Desde 1993 desarrolla proyectos educativos de uso complementario en el aula.

El programa La Prensa en tu Aula nació en el 2001 con páginas de lectura para estudiantes de primaria. Un año más tarde comenzaron a publicarse los Formalibros.

La Prensa en tu Aula incluía un plan de conferencias y talleres dirigidos a maestros, así como visitas a establecimientos educativos con el Show de Leo, personaje que promueve el gusto por la lectura.

El objetivo básico del programa consistía en facilitar a todo tipo de lector, especialmente a estudiantes y maestros de primaria, el acceso a contenidos de vanguardia sobre métodos de enseñanza, cuya calidad editorial era considerada una de las mejores del mundo.

Los Formalibros se posicionaron entre la comunidad educativa guatemalteca como una herramienta útil y complementaria para la educación de la niñez guatemalteca. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Distribución masiva de libros de texto

La Prensa en Tu Aula fue el primer programa educativo de distribución masiva en Centroamérica de libros de texto que formaban parte de los planes oficiales de estudio, así como de páginas de lectura dirigidas a estudiantes de primaria.

A través de las páginas de lectura de El Universo de Leo se fomentó el gusto por la lectura y se involucró a la comunidad educativa en el aprendizaje y el desarrollo del hábito de leer.

El Universo de Leo consistía en páginas de lectura sobre temas diversos, con ilustraciones relacionadas con cada tema, consejos y síntesis para ampliar el vocabulario. La colección incluía biografías, cuentos, fábulas y leyendas.

En una primera fase, institutos y colegios de la capital recibieron capacitación para que esas páginas de lectura fueran aprovechadas al máximo en las aulas.

Prensa Libre ha organizado distintas actividades educativas a lo largo de la historia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Contenido educativo variado

Entre los materiales que Prensa Libre ha publicado a lo largo de varias décadas figuran:

Láminas: Anatomía, Volcanes de Guatemala, mapas de Guatemala, finanzas personales, desarrollo personal, etc.

Anatomía, Volcanes de Guatemala, mapas de Guatemala, finanzas personales, desarrollo personal, etc. Coleccionables: Enciclopedia de la Vida, Zoología, Botánica, Anatomía, Atlas del Mundo.

Enciclopedia de la Vida, Zoología, Botánica, Anatomía, Atlas del Mundo. Proyectos nacionalistas: Conozcamos Guatemala I, Identidad, Tradiciones de Guatemala, Conozcamos Guatemala II, Guatemala Multicultural e Itxz’unun

Con este programa nacieron las suscripciones escolares para fomentar la lectura de la prensa en las aulas y facilitar el acceso a estos contenidos.

En paralelo con las publicaciones, durante el ciclo escolar también se realizaban visitas de Leo y sus amigos a los centros escolares, con un espectáculo educativo y talleres de capacitación para maestros.

Especial 75 años

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante y es un recorrido la trayectoria de Prensa Libre, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.