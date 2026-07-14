Fundadores de Prensa Libre: Mario Sandoval Figueroa

Amigo de la palabra justa, del término exacto, de la expresión virtuosa y bien construida, Mario Antonio Sandoval Figueroa cofundó Prensa Libre hace 75 años, donde se hizo cargo de la crónica parlamentaria, un oficio que exige mucha perspicacia, olfato periodístico y habilidad expresiva, requisitos que cumplió con creces.

En aquellos primeros años, los reporteros que llegaban al medio contaban con el consejo oportuno de don Mario, quien describió con gran precisión los intensos debates que se vivieron en el Congreso en los años que siguieron a la Revolución de octubre de 1944 y aún a la Contrarrevolución de 1954.

A través de la columna Claraboya ofrecía opiniones y perspectivas sobre diversos temas del acontecer nacional, pero lo hacía con tal lucidez y riqueza de criterio que en muchos casos prácticamente poseía el espíritu de un editorial. Hacia 1960, los fundadores acordaron confiarle a Sandoval Figueroa la importante tarea de ser gerente general de la empresa, puesto que desempeñó con éxito a lo largo de dos décadas.

Evidencia de su excelente gestión y espíritu visionario fue la consolidación económica de Prensa Libre, hecho que permitió la adquisición de dos rotativas, una en 1963 y otra en 1975. Asimismo, otro aspecto de superación empresarial fue la construcción del actual edificio.

La riqueza expresiva de Mario Sandoval Figueroa

Pese a la primordial importancia de sus funciones, Mario Sandoval Figueroa nunca perdió la sencillez ni el buen humor. Aún hay quien lo recuerda escuchando radio en su oficina y saludando con gran calidez a los empleados. Su riqueza expresiva y originalidad para decir las cosas fue otra de las características que permanecen indelebles en la mente de personas que lo conocieron.

La vena artística es otra de las cualidades que atesoraba Mario Sandoval Figueroa desde su juventud, pues escribió poemas en diversas formas métricas: desde sonetos hasta décimas y cuartetos, pero además era un ingenioso fotógrafo que documentó una sorprendente cantidad de retratos familiares, paisajes, flores e imágenes religiosas, de las cuales fue fiel devoto a lo largo de su vida.

Fuente: Libro Evolución: 60 años de escribir la historia de Guatemala , 2011