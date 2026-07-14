Fundadores de Prensa Libre: Salvador Girón Collier

Antes de llegar a convertirse en uno de los fundadores de Prensa Libre, don Salvador era ya todo un maestro de la crónica deportiva, género del cual fue un auténtico pionero en Guatemala, pues empezó a cultivarla de forma proactiva y devota desde 1923. Siempre apoyó todas las expresiones de competencia deportiva, aunque prefería el deporte no profesional, el cual consideraba auténtico debido a que constituía un fin en sí mismo y no un medio para alcanzar un modo de vida y otro tipo de recompensas.

En los 25 años que precedieron a la fundación de Prensa Libre, fue el creador de las secciones deportivas de diarios como El Imparcial, El Liberal Progresista, Excelsior, el Diario de Centro América y La Nación; asimismo fue el fundador del primer noticiero deportivo radial, aunque su corazón siempre estaría en la prensa escrita, donde a menudo usaría el simpático seudónimo “Pom Boch”.

Desde el momento en que se funda Prensa Libre toma bajo su ala el segmento deportivo, al cual le imprime un sentido de dinamismo y frescura, ya sea a través de titulares llamativos y enfoques novedosos que servirían de escuela a siguientes generaciones de periodistas deportivos. Salvita fue un auténtico maestro para muchos de nosotros, compartió Carlos Larrañaga Gomar, quien empezó a editar junto a él dicha sección.

Siempre brindó con generosidad sus conocimientos y experiencias como jefe de la sección deportiva, aunque después tendría que asumir la función de Administrador, en la cual organizó diversos departamentos de la empresa de acuerdo a una visión previsora que facilitaría la expansión del medio. De hecho, cuando ejercía esa función fue que se construyó el actual edificio de Prensa Libre.

El legado periodístico de Salvador Girón Collier

Quienes le conocieron lo llenaban de elogios: sabio consejero, corazón alegre, un alma de Dios. Eso sí, también recuerdan que cuando debía llamar la atención lo hacía con firmeza pero siempre con respeto a la dignidad de las personas. Desempeñó el cargo de gerente de circulación, un desafío que asumió con entereza, positivismo y nuevas ideas para ampliar la llegada de Prensa Libre a nuevos públicos y regiones.

A lo largo de sus 50 años de carrera periodística, recibió incontables reconocimientos, de los cuales uno de los más notables fue el título de Cronista Deportivo del Siglo 20, conferido por la Asociación de Cronistas Deportivos, de la cual fue fundador.

Fuente: Libro Evolución: 60 años de escribir la historia de Guatemala , 2011