Fundadores de Prensa Libre: Álvaro Contreras Vélez

Una fuente de talento e inspiración es una descripción recurrente en quienes conocieron a Álvaro Contreras Vélez, quien desde el comienzo de Prensa Libre buscó estrategias para convertirla en un medio comercialmente exitoso pero a la vez periodísticamente completo.

A los 13 años había empezado a ser reportero en el diario El Imparcial, de donde pasó a Nuestro Diario, dirigido por Federico Hernández de León. Tenía 30 años cuando se convirtió en uno de los fundadores de Prensa Libre. Nacido en Costa Rica, Contreras Vélez se convirtió en un guatemalteco que siempre veló por el mejor interés de este país.

Bromista y proactivo, fue gerente de ventas y relaciones públicas, jefe de información, subdirector y director de Prensa Libre, aunque nunca dejó de ser un reportero inquisidor, pues siempre se ocupó de abordar la actualidad nacional a través de la columna Cacto, la cual fue publicada de forma ininterrumpida hasta su fallecimiento en 2005.

Poseía gran sensibilidad filantrópica y sentido de servicio social. Ello lo llevó a ser cofundador de los cuerpos de bomberos Municipales y Voluntarios y miembro del Comité Pro-Bienestar del Niño Huérfano, Copronihuac, entidad que organizó numerosos bazares de libros para recolectar fondos destinados a proveer alimentación, educación y vestido a pequeños recluidos en orfanatos.

Su pasión por la música y las letras

La música era otra de sus pasiones. Vivía enamorado de sus canciones y de Guatemala, coinciden en señalar dos de los primeros empleados de Prensa Libre. Una de sus más celebradas composiciones fue Lo llaman pecado, aunque también incursionó en el teatro y la novela. De hecho, su obra Los Ruidos del Silencio, es el relato angustioso y vívido de una de las experiencias más amargas de su vida: el secuestro que sufriera, en 1982, por parte de un grupo guerrillero que lo tuvo en cautiverio por 182 días, en una cárcel clandestina.

Aquellos días se vivieron en Prensa Libre con una mezcla de angustia e incertidumbre, la cual se rompió en risas y lágrimas cuando por fin fue liberado. En sus últimos años dentro de la Empresa, Contreras Vélez siguió fiel al oficio de escribir con espíritu crítico y mordaz. En 2001 se retiró y vendió sus acciones.

Fuente: Libro Evolución: 60 años de escribir la historia de Guatemala , 2011