Fundadores de Prensa Libre: Pedro Julio García

Fue el espíritu férreo e idealista de Pedro Julio García la semilla de donde nacería Prensa Libre, medio del cual fue director desde la fundación hasta 1991.

En 1951 García trabajaba en Nuestro Diario, periódico que por dificultades financieras fue adquirido por accionistas afines al gobierno de entonces, quienes ordenaban una línea editorial complaciente. García se opuso a cualquier directriz servil y fue despedido. Sus colegas Mario Sandoval Figueroa, Álvaro Contreras y Salvador Girón protestaron, exigieron su reinstalación y finalmente renunciaron.

Desde los primeros días de Prensa Libre, “Peter”, como solían llamarlo con cariño sus amigos, transmitió su fuerte sentido crítico en un requerimiento cotidiano. Entre sus afanes constantes figuraban el encontrar la palabra certera, la noticia completa y la infaltable primicia, enfocada con mesura y olfato periodístico.

Quienes le conocieron contrastan dos características: era bastante serio, pero tenía un gran corazón. Recuerdan que su oficina estaba siempre abierta, excepto cuando cerraba la puerta para escribir el editorial del día. Muchos de los más brillantes editoriales de Prensa Libre fueron escritos por la pluma vibrante y sincera de Pedro Julio, en donde conjugaba el análisis profundo y el uso virtuoso del lenguaje, con una sola finalidad: contribuir a hacer de Guatemala un mejor país.

El secuestro de Pedro Julio García

En 1983, durante una de las épocas más difíciles del Conflicto Armado Interno, el director fue secuestrado por un grupo guerrillero. Los facciosos llegaron a su casa, preguntaron por él y cuando salió a ver quién era se lo llevaron. Permaneció cautivo durante dos semanas, las cuales fueron de agonía para su familia y también para la redacción de Prensa Libre. Tras haberse cumplido una serie de demandas fue liberado y continuó al frente en su puesto sin reducir un ápice su convicción crítica.

Cuando se retiró en 1991, Pedro Julio García había consolidado a Prensa Libre como el referente informativo del país, a través de directrices inspiradas en el más profundo sentido de ética y servicio a los guatemaltecos. Falleció en 2001 y años después su heredera vendió sus acciones.

Fuente: Libro Evolución: 60 años de escribir la historia de Guatemala , 2011