Revista Amiga, una publicación dirigida a las lectoras de Prensa Libre 

Revista Amiga se publicó por primera vez en Prensa Libre el 19 de octubre de 1989 y tenía como eslogan “De mujer a mujer”.

“Mujer femenina, mujer de hogar, mujer profesional, madre y esposa, hija y hermana, tía y abuela, capaz y responsable. Mujer que sabe trabajar, pero también gusta de disfrutar de la vida. Queremos en esta Nueva Amiga llegar a todas ellas con lo que más les gusta, con lo que más les sirve, con lo que más necesitan”, dice la presentación de la primera edición de Revista Amiga.

Portada del primer ejemplar que circulo de la revista Amiga en 1980. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Durante más de tres décadas, Prensa Libre publicó Revista Amiga. A lo largo de ese tiempo, la publicación se modernizó para mantenerse a la vanguardia. En cada etapa buscó adaptarse a las nuevas necesidades y expectativas de sus lectoras.

En sus páginas incluía consejos para el desarrollo integral de la mujer. Entre sus contenidos destacaban la moda y la belleza, el bienestar físico y mental, el emprendimiento y el estilo de vida.

Evolución de Revista Amiga

Presentación del nuevo diseño de Revista Amiga de Prensa Libre en la década de 2010. (Foto Prensa Libre: Esbin Garcia)

En cuanto al diseño, la diagramación y la tipografía también evolucionaron.

Los ejemplares de Revista Amiga llegaban a las suscriptoras de Prensa Libre el primer miércoles de cada mes y, en sus inicios, también estuvieron a la venta.

Como parte de su evolución, la revista contó con ediciones especiales de 15 años, bodas y decoración, así como un sitio web. También tuvo presencia en redes sociales y ofrecía un boletín que llegaba por correo electrónico.

Entre las actividades que organizó destacaron festivales y desfiles de moda, así como encuentros con sus lectoras.

Varias modelos participan en la cuarta edición del Fashion Show de Revista Amiga, que en 2014 se realizó en Paseo Cayalá, zona 16. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Especial 75 años

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante y es un recorrido la trayectoria de Prensa Libre, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.