Prensa Libre conmemora 75 años con una serie que recopila los principales hechos de la historia de Guatemala, tal y como fueron publicados

Desde el 20 de agosto de 1951, las páginas de Prensa Libre han relatado los acontecimientos más importantes del país.

Noticias como la muerte de 27 artistas en un avionetazo el mismo año en que este periódico fue fundado; el triunfo, en 1952, de Mateo Flores —su nombre original se hizo oficial en el 2016, Doroteo Guamuch—; la caída de Jacobo Árbenz, en 1954; el inicio del conflicto armado, en 1960; la nueva Constitución de 1965; el Premio Nobel de Literatura otorgado a Miguel Ángel Asturias en 1967; la inauguración del Anillo Periférico, en 1974, o la firma de la paz, en 1996, solo por mencionar algunas, han sido publicadas porPrensa Libre y hoy forman parte de la historia de Guatemala.

Serie 75 hechos que marcaron la historia

La serie 75 hechos que marcaron la historia conmemora el 75 aniversario de Prensa Libre. En fascículos de cuatro páginas, que se incluirán los jueves y domingos, —a partir de este jueves 4 de junio— se darán a conocer acontecimientos trascendentales del país, tal como fueron redactados en su momento, así como fotografías de las portadas de este matutino en aquellos días.

Además de los cinco fundadores —Salvador Girón Collier, Mario Sandoval Figueroa Pedro Julio García, Álvaro Contreras Vélez e Isidoro Zarco—, en las primeras ediciones de Prensa Libre trabajaron los periodistas Óscar Ronaldo Cruz Morris, Julio Mansilla Gutiérrez, Haroldo López Valdizón, Trudy Singer y Carlos Larrañaga. Con el tiempo, el equipo de reporteros fue creciendo y en esta colección se incluirán algunas de esas recordadas plumas.

Serie Yo cuento

En el 2025 se publicaron historias de suscriptores que narraban cómo Prensa Libre ha sido parte de su vida. Esta vez, los relatos de la serie Yo cuento, que comenzarán a publicarse este domingo 7 de junio, incluyen testimonios de aliados comerciales, proveedores y colaboradores que han acompañado a esta casa editora.

Un proveedor recuerda la constante exigencia de la empresa por mantener la calidad de la materia prima, y un aliado comercial relata la importancia que este medio ha tenido en el desarrollo de su organización, que en la actualidad es un referente de productos electrónicos en el país.

Además, conversamos con una lectora que resultó ser hija de aquel reportero que, en la primera edición de este rotativo, publicada el 20 de agosto de 1951, se encargó de investigar el tema sobre el “Alarmante consumo de drogas”. Ella recuerda que sus compañeros lo llamaban “el benjamín del grupo”. También encontramos lectores que han coleccionado publicaciones durante más de dos décadas.

Algunos colaboradores cuentan cómo su trabajo en esta empresa les ha permitido desarrollarse profesionalmente, pero también en su vida personal. Existe el caso de un fotógrafo que soñaba con trabajar en esta casa editora para contar, por medio de sus imágenes, el lado humano de los acontecimientos. Otro antiguo trabajador relata que la empresa lo llevó a ser más autoexigente para cuidar la calidad de la impresión. Y así, hay muchas historias más.

Busque las publicaciones

Lo invitamos a coleccionar, desde la primera semana de junio hasta agosto, los 75 hechos que marcaron la historia, que se publicarán en un cuadernillo de cuatro páginas los jueves y domingos, así como las historias de Yo cuento, los domingos en la página 3.

Con el avance de la tecnología y las distintas plataformas en las que Prensa Libre tiene presencia, muchos de estos contenidos también estarán disponibles en otros formatos.