Caso Solórzano Foppa: policías habrían implantado arma a los hermanos Choc y el MP ya lo investiga

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Caso Solórzano Foppa: policías habrían implantado arma a los hermanos Choc y el MP ya lo investiga

Las autoridades investigan si los agentes que capturaron a los hermanos Choc Toz por el asesinato de Solórzano Foppa habrían implantado un arma al momento de su detención.

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Hermanos detenidos por el asesinato de Solórzano Foppa

Este 18 de octubre los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz, señalados por el asesinato de Francisco Solórzano Foppa, fueron puestos en libertad por falta de mérito. (Foto Prensa Libre: X/@mingobguate)

El pasado 17 de octubre, las redes sociales de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio de Gobernación informaron sobre la captura de Rigoberto y Daniel Choc Toz, señalados de participar en el ataque armado ocurrido en el Campo Marte, que terminó con la muerte del exdirector de la SAT y exfiscal del Ministerio Público, Juan Francisco Solórzano Foppa.

En las imágenes publicadas por las autoridades se observa a los dos hermanos detenidos, así como el arma que supuestamente utilizaron en el ataque.

La publicación de la PNC indicaba que, además de la captura de los hermanos Choc Toz, de 18 y 30 años, las autoridades incautaron:

  • Una carabina con registro GF9-1138GUA.
  • Un cargador.
  • Municiones de calibre 9 mm.
  • Un chaleco táctico.

«Serán las investigaciones correspondientes las que determinen su posible participación», indicó la PNC en la publicación.

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Juan Francisco Solórzano Foppa murió el pasado 17 de octubre en un ataque armado en el Campo de Marte. Tras el crimen, organizaciones nacionales e internacionales exigieron a las autoridades esclarecer los hechos y deducir responsabilidades. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca

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Sin embargo, este 18 de octubre, los hermanos Choc Toz quedaron en libertad por falta de mérito, luego de una audiencia celebrada en Torre de Tribunales.

El abogado de los hermanos, Karlos de León, explicó que el órgano jurisdiccional ordenó la libertad inmediata de ambos.

MP investiga implantación del arma

Ahora, una fuente consultada por Prensa Libre asegura que se investiga a los agentes de Policía y su posible implicación en colocar la carabina en el compartimiento de color rojo que utilizaban los hermanos Choc Toz en su motocicleta..

Por su parte, el Ministerio Público no solo solicitó que se dictara falta de mérito a favor de los hermanos, sino que también pidió declarar el caso bajo reserva.

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Los hermanos Choc Toz, luego de escuchar la decisión de juez de dejarlos en libertad. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

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Además, fuentes informadas del caso señalan que la Fiscalía de Delitos contra la Vida ha comenzado a investigar a los agentes que efectuaron las capturas por la supuesta colocación del arma.

El pasado sábado Rigoberto Choc Toz negó haber participado en el ataque armado contra Foppa, y acusó a los policías de colocarle un arma dentro de la mochila que utilizaba para hacer pedidos a domicilio.

El Ministerio de Gobernación emitió su postura este domingo tras la liberación de los hermanos Choc Toz y señaló que «respeta la decisión del órgano jurisdiccional competente».

«Desde la conferencia de prensa del 17 de octubre, el ministro de Gobernación dejó establecido que las detenciones no constituían una determinación de culpabilidad», indicó la institución.

Por su parte, el Ministerio Público informó que la investigación del crimen contra Solórzano Foppa continúa y que cuenta con el acompañamiento de técnicos de aliados internacionales.

Fuentes consultada por Prensa Libre confirman que la ayuda internacional se trata de el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, en inglés)

La institución indicó que se han recabado, resguardado y remitido para su análisis varios indicios y elementos que contribuirán a la investigación del caso.

Lea también: Capturado por crimen de Solórzano Foppa acusa a PNC de colocar un arma en su mochila: “Hay cámaras, hay que revisar”

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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