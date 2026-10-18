Caso Solórzano Foppa: policías habrían implantado arma a los hermanos Choc y el MP ya lo investiga

El pasado 17 de octubre, las redes sociales de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio de Gobernación informaron sobre la captura de Rigoberto y Daniel Choc Toz, señalados de participar en el ataque armado ocurrido en el Campo Marte, que terminó con la muerte del exdirector de la SAT y exfiscal del Ministerio Público, Juan Francisco Solórzano Foppa.

En las imágenes publicadas por las autoridades se observa a los dos hermanos detenidos, así como el arma que supuestamente utilizaron en el ataque.

La publicación de la PNC indicaba que, además de la captura de los hermanos Choc Toz, de 18 y 30 años, las autoridades incautaron:

Una carabina con registro GF9-1138GUA.

Un cargador.

Municiones de calibre 9 mm.

Un chaleco táctico.

«Serán las investigaciones correspondientes las que determinen su posible participación», indicó la PNC en la publicación.

Sin embargo, este 18 de octubre, los hermanos Choc Toz quedaron en libertad por falta de mérito, luego de una audiencia celebrada en Torre de Tribunales.

El abogado de los hermanos, Karlos de León, explicó que el órgano jurisdiccional ordenó la libertad inmediata de ambos.

que presuntamente habrían sido utilizadas en un ataque armado ocurrido momentos antes en Campo Marte, zona 5, donde fallecieron dos personas, entre ellas el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa. pic.twitter.com/0sbyhGwtUZ — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 17, 2026

MP investiga implantación del arma

Ahora, una fuente consultada por Prensa Libre asegura que se investiga a los agentes de Policía y su posible implicación en colocar la carabina en el compartimiento de color rojo que utilizaban los hermanos Choc Toz en su motocicleta..

Por su parte, el Ministerio Público no solo solicitó que se dictara falta de mérito a favor de los hermanos, sino que también pidió declarar el caso bajo reserva.

Además, fuentes informadas del caso señalan que la Fiscalía de Delitos contra la Vida ha comenzado a investigar a los agentes que efectuaron las capturas por la supuesta colocación del arma.

El pasado sábado Rigoberto Choc Toz negó haber participado en el ataque armado contra Foppa, y acusó a los policías de colocarle un arma dentro de la mochila que utilizaba para hacer pedidos a domicilio.

El ministro Villeda informó que cuatro equipos trabajan en la investigación. Hasta el momento, dos personas han sido capturadas: Rigoberto y Daniel Choc. A los detenidos se les incautó un arma de fuego y avanzan las acciones para identificar a otros dos presuntos implicados. pic.twitter.com/Q68GiZ46LI — MinGob (@mingobguate) October 17, 2026

El Ministerio de Gobernación emitió su postura este domingo tras la liberación de los hermanos Choc Toz y señaló que «respeta la decisión del órgano jurisdiccional competente».

«Desde la conferencia de prensa del 17 de octubre, el ministro de Gobernación dejó establecido que las detenciones no constituían una determinación de culpabilidad», indicó la institución.

Por su parte, el Ministerio Público informó que la investigación del crimen contra Solórzano Foppa continúa y que cuenta con el acompañamiento de técnicos de aliados internacionales.

Fuentes consultada por Prensa Libre confirman que la ayuda internacional se trata de el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, en inglés)

La institución indicó que se han recabado, resguardado y remitido para su análisis varios indicios y elementos que contribuirán a la investigación del caso.

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