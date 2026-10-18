Crimen contra Solórzano Foppa: MP señala que la investigación tiene acompañamiento de socios internacionales

El Ministerio Público (MP) informó este 18 de octubre que la investigación del crimen contra Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar Gamarro cuenta con el acompañamiento técnico de aliados internacionales.

El MP señaló que continúa con las diligencias de investigación relacionadas con el ataque armado ocurrido el sábado 17 de octubre en el complejo deportivo Campo Marte, zona 5 de la capital, en el que murieron Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro.

Según la Policía, los hechos ocurrieron en una cancha sintética del Campo Marte, donde, según el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, habrían participado cuatro hombres.

Según la información del MP divulgada este domingo, se han recabado, resguardado y remitido para su análisis técnico y científico diversos indicios y elementos de interés criminalístico.

Agregó que también se ha recabado información relevante y otros medios de investigación pertinentes, con el propósito de establecer las circunstancias del hecho, determinar el móvil e individualizar a todas las personas que pudieran estar vinculadas.

Con ayuda internacional

“La investigación cuenta con el acompañamiento técnico de aliados internacionales, en el marco de los mecanismos de cooperación aplicables, lo cual fortalece las capacidades especializadas para el esclarecimiento del caso”, se lee en la comunicación que ha hecho pública el MP.

Señaló que, en atención a la reserva de las actuaciones y con el fin de preservar la eficacia de las diligencias en curso y garantizar el debido proceso, el Ministerio Público no divulgará detalles adicionales sobre los elementos recabados ni sobre las líneas específicas de investigación.

El MP reafirma su compromiso de esclarecer integralmente este hecho y de ejercer la persecución penal que corresponda conforme a la ley.