Asesinato de Solórzano Foppa: la pista de las camisetas del Barcelona y las dudas sobre las capturas

Una alerta sobre personas que vestían camisetas del FC Barcelona fue transmitida a la Policía Nacional Civil (PNC) después del ataque armado en el que murieron Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, el sábado 17 de octubre, en Campo Marte, zona 5 capitalina.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó que la descripción de los posibles responsables fue comunicada a las unidades policiales después de una llamada al 110. Según el informe de la PNC, dos hermanos fueron capturados diez minutos después del ataque, en el bulevar San Isidro, zona 16.

Sin embargo, el funcionario aclaró que la participación de los detenidos todavía debe comprobarse. Las autoridades revisan sus recorridos, verifican si trabajaban como repartidores de comida y esperan establecer si el arma incautada guarda relación con los disparos efectuados en Campo Marte.

Los capturados fueron identificados como Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18, ambos originarios de Senahú, Alta Verapaz.

Rigoberto negó haber participado en el asesinato y acusó a agentes policiales de colocar un arma en la mochila que utilizaban para transportar alimentos. Esa denuncia también deberá ser investigada.

Fue entonces, afirmó, cuando se llevaron la mochila que utilizaba para repartir pedidos. El detenido aseguró que no vio qué ocurrió con sus pertenencias después de que los policías las retiraron y que posteriormente le atribuyeron un arma de fuego.

Rigoberto sostuvo que dentro de la mochila también llevaba una tarjeta de crédito y que, cuando llegó a la comisaría, los agentes le hablaron del arma que supuestamente transportaba.

Afirmó que desconocía su existencia y negó que él o su hermano portaran armamento.

La versión policial confirma la incautación de una carabina, pero el informe conocido hasta ahora no describe cómo fue localizada, qué agente la encontró ni las circunstancias exactas en las que fue asegurada.

La información preliminar de Gobernación apunta, además, a la posible participación de cuatro personas que habrían llegado al complejo deportivo con ropa deportiva.

La alerta por las camisetas del Barcelona

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Gobernación explicó que, después del ataque, se recibió una llamada al número de emergencias 110 con características de los posibles responsables.

Entre los datos proporcionados figuraba que vestían camisetas del FC Barcelona.

La descripción fue transmitida a distintas unidades policiales para localizar a personas que coincidieran con ella.

El informe de la PNC señala que el ataque ocurrió a las 9.40 horas y que los hermanos Choc Toz fueron capturados a las 9.50, en el bulevar San Isidro, zona 16 capitalina.

No obstante, la información divulgada no establece si las camisetas fueron el elemento que permitió identificar a los detenidos ni cómo se desarrolló el procedimiento policial desde la recepción de la alerta hasta las capturas.

La cronología de diez minutos corresponde a los horarios reportados por la PNC y deberá contrastarse con los demás elementos de la investigación.

en el bulevar San Isidro, zona 16 cuando huían en una motocicleta con placas M-043NQT.



Durante la intervención, los policías les localizaron una carabina con registro GF9-1138GUA, un cargador y municiones calibre 9 mm, un chaleco táctico. pic.twitter.com/eA091VzyTm — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 17, 2026

Rigoberto Choc aseguró que, durante la intervención, los agentes les dijeron que buscaban a personas que vestían camisetas del Barcelona, debido al ataque en el que murieron dos hombres. La referencia cobra relevancia porque ese mismo día el equipo español disputó un partido, una circunstancia en la que otros aficionados también podían vestir prendas similares.

Según relató, su hermano llevaba una camiseta de ese equipo. El detenido afirmó que posteriormente les cambiaron la ropa para realizar una prueba, cuyo propósito no le fue explicado.

“Solo van a hacer una prueba”, recordó que le dijeron.

El abogado Carlos de León, defensor de los hermanos capturados por la PNC tras el asesinato de Solórzano Foppa, cuestionó el procedimiento policial y señaló presuntas irregularidades en la detención. Aunque lamentó el crimen y pidió que el Estado esclarezca los hechos, sostuvo que no se practicaron procedimientos para determinar si los sindicados tenían residuos de pólvora en las manos, lo que, según explicó, habría permitido obtener un análisis científico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

De León también afirmó que a los detenidos les cambiaron la ropa antes de ponerlos a disposición judicial, situación que, a su criterio, dificulta verificar las condiciones en que fueron aprehendidos. Además, aseguró que los "hermanos trabajaban mediante una aplicación de reparto y que uno de sus teléfonos contenía información sobre el viaje que realizaban al momento de la detención". Según el defensor, agentes policiales habrían dañado ese dispositivo, cuya información considera relevante para establecer por qué se encontraban en el lugar.

El abogado cuestionó, además, las circunstancias en que apareció el arma atribuida a sus defendidos. Según su versión, "los agentes la reportaron dentro de una caja de reparto durante una segunda inspección". También afirmó que en videos preliminares de quienes considera responsables del ataque no se observa una caja para transportar pedidos.

Qué dicen los hermanos detenidos y qué verifica Gobernación

Cuando fue trasladado a tribunales, Rigoberto Choc Toz aseguró que él y su hermano trabajaban como repartidores de comida. Según su versión, agentes policiales los detuvieron en dos ocasiones durante la mañana del sábado.

En la primera intervención, relató, los policías revisaron sus documentos y les permitieron continuar. Minutos después, afirmó, fueron interceptados nuevamente.

Rigoberto negó haber participado en el ataque y acusó a los agentes de haber colocado un arma de fuego en la mochila que utilizaban para transportar pedidos de comida.

Se trata de una denuncia del detenido que todavía no ha sido comprobada.

El ministro de Gobernación indicó que las versiones de los policías y de los hermanos deberán contrastarse con las evidencias recabadas.

"No estamos haciendo una investigación para que la narrativa se adecúe a la detención de estas personas", declaró.

Añadió que, si las pruebas establecen que los capturados no tuvieron relación con el asesinato, las autoridades deberán reconocerlo.

Verifican pedidos, recorridos y un teléfono celular

Gobernación busca determinar si los hermanos Choc Toz estaban registrados en una aplicación de reparto de alimentos y cuánto tiempo llevaban trabajando con esa plataforma.

El ministro explicó que también se verificará si recibieron algún pedido durante la mañana del ataque y cuál fue el recorrido que realizaron.

Equipos especializados analizan grabaciones de cámaras de vigilancia para reconstruir sus desplazamientos y establecer si estuvieron en Campo Marte o si existe alguna otra vinculación con los hechos investigados.

El funcionario también fue consultado por la denuncia de Rigoberto Choc Toz sobre un teléfono celular que, según afirmó el detenido, fue dañado por agentes policiales.

El ministro señaló que el dispositivo podría contener información útil para verificar su versión y que esa evidencia deberá examinarse.

La investigación deberá establecer, además, si los hermanos tuvieron alguna participación relacionada con el arma incautada, independientemente de si estuvieron o no en el complejo deportivo.

El Ministerio Público informa sobre el ataque armado ocurrido en el complejo deportivo Campo Marte, ubicado en la zona 5 de la ciudad de Guatemala, en el que perdieron la vida Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.



La institución ha asumido la dirección… pic.twitter.com/tNBbLmY5FI — MP de Guatemala (@MPguatemala) October 17, 2026

Las dudas sobre el arma incautada

Gobernación busca determinar si los hermanos Choc Toz estaban registrados en una aplicación de reparto de alimentos y cuánto tiempo llevaban trabajando con esa plataforma.

El ministro explicó que también se verificará si recibieron algún pedido durante la mañana del ataque y cuál fue el recorrido que realizaron.

Equipos especializados analizan grabaciones de cámaras de vigilancia para reconstruir sus desplazamientos y establecer si estuvieron en Campo Marte o si existe alguna otra vinculación con los hechos investigados.

El funcionario también fue consultado por la denuncia de Rigoberto Choc Toz sobre un teléfono celular que, según afirmó el detenido, fue dañado por agentes policiales.

El ministro señaló que el dispositivo podría contener información útil para verificar su versión y que esa evidencia deberá examinarse.

La investigación deberá establecer, además, si los hermanos tuvieron alguna participación relacionada con el arma incautada, independientemente de si estuvieron o no en el complejo deportivo.

El arma incautada todavía debe compararse con los indicios balísticos

Según el reporte policial, durante la captura se localizó un arma de fuego en un compartimiento utilizado para transportar pedidos de comida.

Sin embargo, el ministro confirmó que todavía debe determinarse si esa arma coincide con los indicios balísticos recuperados en Campo Marte.

Durante la conferencia, Prensa Libre y Guatevisión preguntaron al funcionario por la cantidad de indicios localizados y por el hecho de que el arma reportada por la PNC aún tuviera municiones.

El ministro respondió que, según la información que había conocido, el cargador no estaba completamente lleno. También explicó que deben compararse el calibre y las características balísticas del arma con las evidencias encontradas en la escena.

Por ahora, no se ha establecido públicamente que el arma incautada a los hermanos haya sido utilizada en el asesinato.

🚨Ante el Asesinato de:

Ex fiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, como diversa información que sale a luz y reportes oficiales de captura, como dudas Razonables que cuestionan la vinculación de los detenidos, es importante que prive la… pic.twitter.com/zOZ1mRqvgC — Stu Velasco (@StuVelascoC) October 17, 2026

Gobernación investiga la posible participación de cuatro personas

El ministro explicó que la información preliminar apunta a la participación de cuatro personas que habrían llegado a Campo Marte con ropa deportiva.

También indicó que las autoridades consideran que hubo al menos dos atacantes debido a la cantidad de indicios balísticos localizados.

Esa apreciación todavía deberá contrastarse con los resultados de los peritajes y la reconstrucción del ataque.

No se ha precisado qué participación habría tenido cada una de las cuatro personas mencionadas ni si los hermanos detenidos corresponden a alguna de ellas.

Las autoridades también deberán establecer las rutas de ingreso y salida del complejo deportivo y cómo se produjo la agresión en la que murieron Solórzano Foppa, exsuperintendente de Administración Tributaria y exfiscal del Ministerio Público, y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

Exjefe de la DEIC pide rigor en las pesquisas

Stu Velasco, exjefe de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), pidió rigor técnico y científico en las investigaciones.

En una publicación en redes sociales, señaló que deben analizarse los videos de vigilancia, corroborarse las declaraciones de los detenidos y practicarse peritajes balísticos sobre las evidencias recuperadas y las armas incautadas.

También recomendó revisar las comunicaciones y los recorridos mediante información georreferencial, entrevistar a los testigos y reconstruir las rutas de ingreso y escape de los responsables.

Velasco planteó que las denuncias públicas de Solórzano Foppa sobre pandillas y crimen organizado deberían considerarse al examinar posibles móviles.

"Ellos o terceros pudieron haber ordenado su muerte", escribió, en referencia a esas estructuras.

El planteamiento no ha sido confirmado por las autoridades y no se ha establecido públicamente el móvil del asesinato.

"No existe crimen perfecto, solo 'malas' investigaciones", añadió.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, junto al viceministro de Seguridad, Roberto Solórzano, y mandos de la @PNCdeGuatemala, informó sobre los avances de la investigación por el ataque armado ocurrido en el Campo de Marte, zona 5, que dejó dos personas fallecidas. pic.twitter.com/Tn8GVGTtqo — MinGob (@mingobguate) October 17, 2026

El MP examinará todas las hipótesis

El Ministerio Público (MP) informó que asumió la dirección de la investigación y que examinará todas las hipótesis razonables para establecer las circunstancias y el móvil del asesinato, así como identificar a las personas involucradas.

Gobernación indicó que cuatro equipos de la DEIC trabajan en coordinación con el MP.

Las diligencias incluyen análisis de videos, peritajes balísticos, entrevistas a testigos y revisión de los antecedentes de los detenidos.

El ministro insistió en que la participación de los hermanos Choc Toz deberá establecerse mediante pruebas y recordó que les corresponde la presunción de inocencia.

"Claro, aquí corresponde en todo caso o les corresponde a ellos la presunción de inocencia", afirmó.

También pidió a la población verificar la autenticidad de las imágenes y grabaciones difundidas en redes sociales sobre el crimen.