Caso Solórzano Foppa: Gobernación se pronuncia por falta de mérito dictada a hermanos capturados

El Ministerio de Gobernación (Mingob) emitió su postura tras la decisión de un juez de dejar en libertad a dos hermanos que fueron capturados tras el asesinato del exjefe de la SAT Juan Francisco Solórzano Foppa.

"El Ministerio respeta la decisión del órgano jurisdiccional competente", expresó el Mingob este domingo 18 de octubre en un comunicado.

"Desde la conferencia de prensa del 17 de octubre, el Ministro de Gobernación dejó establecido que las detenciones no constituían una determinación de culpabilidad", agregó.

Además "la investigación debía conducirse con objetividad, sin ajustar sus conclusiones a las capturas realizadas", expresó.

El abogado Karlos de León confirmó que Rigoberto y Daniel Choc Toz quedaron en libertad tras la audiencia de este domingo 18 de octubre y después de haber brindado su primera declaración.

Los hermanos Choc Toz fueron capturados este sábado después del crimen contra el exjefe de la SAT y exfiscal del Ministerio Público Solórzano Foppa.

La Policía Nacional Civil (PNC) publicó imágenes de los capturados, así como un arma ofensiva incautada a los hermanos que supuestamente la llevaban en una moto en un contenedor de comida rápida.

La polémica

Rigoberto Choc Toz aseguró que la Policía lo detuvo dos veces la mañana del sábado 17 de octubre. En la primera ocasión, según su relato, los agentes revisaron sus documentos y los dejaron continuar.

Dos o tres minutos después, él y su hermano fueron interceptados nuevamente. Esta vez terminaron capturados como sospechosos del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

A su llegada a tribunales, Choc Toz, de 30 años, negó haber participado en el ataque armado ocurrido a las 9.40 horas en una cancha del Campo Marte, zona 5 capitalina. También acusó a policías de haber colocado un arma dentro de la mochila que utilizaba para transportar pedidos de comida.

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Mientras la Policía atribuía a los hermanos participación en el asesinato, Choc Toz afirmó que se encontraban trabajando como repartidores y que los agentes los relacionaron con el crimen por la ropa que vestían.

En ese sentido, el Mingob dijo que "cualquier cuestionamiento sobre las actuaciones policiales deberá ser examinado por las autoridades competentes, con pleno respeto al debido proceso".

"La PNC continuará colaborando con el Ministerio Público en las diligencias que legalmente correspondan para esclarecer los hechos", enfatizó la dependencia.