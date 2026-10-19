Asesinato de Solórzano Foppa: vicepresidenta Karin Herrera pide investigación certera y objetiva

Durante el velatorio de Juan Francisco Solórzano Foppa, en una funeraria de la zona 9, la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, pidió en declaraciones a la prensa que la investigación del caso sea objetiva.

La vicemandataria expresó: “Muy consternada, me cuesta creerlo. Hay un sentimiento en mí de profunda tristeza y el compromiso de poder dar seguimiento, esperando que el sistema de justicia actúe de acuerdo con el mandato constitucional y se tenga prontamente una investigación clara, certera y objetiva”.

Herrera indicó que se deben verificar los procedimientos y las metodologías del sistema de justicia para esclarecer lo sucedido, pues la población merece certeza sobre el desarrollo de una investigación objetiva y clara.

Según la funcionaria, Solórzano Foppa fue un profesional valiente, siempre dispuesto a ayudar y que tendió la mano a más de alguna persona conocida.

Además, Herrera destacó que la víctima no tenía miedo de expresar lo que pensaba o consideraba pertinente y que poseía un liderazgo que “pocas veces vemos en los tiempos actuales”.

La vicemandataria añadió que le corresponde al sistema de justicia revisar las metodologías y los procedimientos previamente validados y verificados, determinar si hubo alguna falla en los mecanismos de control y establecer mejoras para casos como este.

Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro murieron en un ataque armado ocurrido aproximadamente a las 9.40 horas del sábado 17 de octubre, en una cancha sintética del complejo deportivo Campo Marte, en la zona 5 de la capital.

La Policía Nacional Civil (PNC) afirmó en un comunicado emitido este 19 de octubre que equipos especializados de la Inspectoría General y de la Dirección Especializada en Investigación Criminal están desplegados y trabajan de manera coordinada en las labores de investigación interna y externa para esclarecer el caso con celeridad.

Según la PNC, las unidades de investigación y supervisión evalúan minuciosamente el procedimiento de captura de los hermanos Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18, detenidos el sábado 17 de octubre como sospechosos del asesinato de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro.

Ambos quedaron en libertad por falta de mérito el domingo 18 de octubre, después de una audiencia judicial en la Torre de Tribunales.

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