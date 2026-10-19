Asesinato de Solórzano Foppa: vicepresidenta Karin Herrera pide investigación certera y objetiva

Comunitario

Asesinato de Solórzano Foppa: vicepresidenta Karin Herrera pide investigación certera y objetiva

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, pide que la investigación por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa dé resultados claros.

Angel Oliva

y

|

time-clock

VELORIO DE SOLÓRZANO FOPPA, EN LA ZONA 9. 19 DE OCTUBRE

Velatorio de Juan Francisco Solórzano Foppa, en una funeraria de la zona 9. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Durante el velatorio de Juan Francisco Solórzano Foppa, en una funeraria de la zona 9, la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, pidió en declaraciones a la prensa que la investigación del caso sea objetiva.

La vicemandataria expresó: “Muy consternada, me cuesta creerlo. Hay un sentimiento en mí de profunda tristeza y el compromiso de poder dar seguimiento, esperando que el sistema de justicia actúe de acuerdo con el mandato constitucional y se tenga prontamente una investigación clara, certera y objetiva”.

Herrera indicó que se deben verificar los procedimientos y las metodologías del sistema de justicia para esclarecer lo sucedido, pues la población merece certeza sobre el desarrollo de una investigación objetiva y clara.

Según la funcionaria, Solórzano Foppa fue un profesional valiente, siempre dispuesto a ayudar y que tendió la mano a más de alguna persona conocida.

EN ESTE MOMENTO

Asesinatos de alto impacto en Guatemala: casos que marcaron al país y cuyos procesos judiciales tuvieron distintos resultados. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca)

Asesinatos de alto impacto en Guatemala: los casos de Gerardi, Rosenberg y, ahora, Solórzano Foppa

Right

“El Tuerto”: municipalidades prorrogan contratos y pagan millones a requerido en extradición

Right

Además, Herrera destacó que la víctima no tenía miedo de expresar lo que pensaba o consideraba pertinente y que poseía un liderazgo que “pocas veces vemos en los tiempos actuales”.

La vicemandataria añadió que le corresponde al sistema de justicia revisar las metodologías y los procedimientos previamente validados y verificados, determinar si hubo alguna falla en los mecanismos de control y establecer mejoras para casos como este.

Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro murieron en un ataque armado ocurrido aproximadamente a las 9.40 horas del sábado 17 de octubre, en una cancha sintética del complejo deportivo Campo Marte, en la zona 5 de la capital.

La Policía Nacional Civil (PNC) afirmó en un comunicado emitido este 19 de octubre que equipos especializados de la Inspectoría General y de la Dirección Especializada en Investigación Criminal están desplegados y trabajan de manera coordinada en las labores de investigación interna y externa para esclarecer el caso con celeridad.

LECTURAS RELACIONADAS

Asesinatos de alto impacto en Guatemala: casos que marcaron al país y cuyos procesos judiciales tuvieron distintos resultados. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca)

Asesinatos de alto impacto en Guatemala: los casos de Gerardi, Rosenberg y, ahora, Solórzano Foppa

chevron-right
Entrevista con Juan Solrzano Foppa, quien nos habla de su experiencia en el caso la linea y su paso por la Sat. foto por Carlos Hernndez 12/04/2018

Asesinato de Solórzano Foppa: el reto del MP para esclarecer un posible crimen político

chevron-right

Según la PNC, las unidades de investigación y supervisión evalúan minuciosamente el procedimiento de captura de los hermanos Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18, detenidos el sábado 17 de octubre como sospechosos del asesinato de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro.

Ambos quedaron en libertad por falta de mérito el domingo 18 de octubre, después de una audiencia judicial en la Torre de Tribunales.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García
Angel Oliva

Angel Oliva

Periodista con cinco años de experiencia, especializado en cobertura de temas de seguridad, justicia y sucesos.

Lee más artículos de Angel Oliva

ARCHIVADO EN:

Asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa Crímenes en Guatemala Juan Francisco Solórzano Foppa Karin Herrera Vicepresidenta Karin Herrera 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM