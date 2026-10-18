Caso Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar: Las necropsias duraron cinco horas y media y esto reveló el Inacif

Las necropsias de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, asesinados el sábado 17 de octubre en Campo Marte, zona 5 capitalina, tuvieron una duración de cinco horas y media, de acuerdo con fuentes oficiales consultadas por Prensa Libre.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableció que Solórzano Foppa, de 43 años, murió por una laceración encefálica y heridas por paso de proyectil de arma de fuego en el cráneo.

En el caso de Aguilar Gamarro, de 53 años, la causa de muerte fue una herida perforante por paso de proyectil de arma de fuego en el tórax.

Los resultados médico-legales permiten conocer las lesiones que ocasionaron las muertes, pero otros detalles de los exámenes practicados a ambas víctimas fueron trasladados al Ministerio Público (MP), que mantiene la investigación bajo reserva judicial.

¿Qué establecieron las necropsias?

La laceración encefálica determinada como causa de muerte de Solórzano Foppa corresponde a una lesión del tejido cerebral, según peritos. El Inacif también identificó heridas ocasionadas por el paso de proyectiles de arma de fuego en el cráneo.

En Aguilar Gamarro, el examen estableció una herida perforante en el tórax provocada por el paso de un proyectil de arma de fuego.

Las necropsias médico-legales permiten identificar y documentar lesiones, determinar las causas de muerte y recuperar indicios que pueden contribuir a las investigaciones criminales, según las fuentes consultadas.

En casos de heridas por arma de fuego, los especialistas pueden examinar las características de las lesiones y documentar información relacionada con el recorrido de los proyectiles dentro del cuerpo.

Sin embargo, los resultados divulgados sobre las dos víctimas no precisan cuántos impactos recibió cada una, las trayectorias de los proyectiles ni las distancias desde las cuales fueron efectuados los disparos.

El Inacif no divulga esos detalles, que fueron trasladados al MP como parte de la investigación, pero esta está bajo reserva.

Más de 50 indicios balísticos y un calibre sin confirmar

Durante el procesamiento de la escena en Campo Marte, las autoridades recuperaron decenas de indicios balísticos.

Los primeros reportes de Prensa Libre señalaron más de 40 indicios, mientras conforme se fue desarrollando la información el número alcanzó los 52 casquillos.

Hasta ahora, el MP no ha divulgado oficialmente el calibre de las armas utilizadas en el ataque ni los resultados de los análisis balísticos.

La cantidad de casquillos localizados tampoco permite establecer, por sí sola, cuántos proyectiles impactaron a las víctimas o cuántas personas efectuaron disparos, refieren las fuentes que no accedieron a ser citadas.

Inicialmente, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la incautación de una carabina y municiones calibre 9 milímetros durante la captura de dos hermanos señalados como sospechosos.

Sin embargo, no se informó de una coincidencia balística entre esa arma y los indicios recuperados en Campo Marte.

Los hermanos Rigoberto Choc Toz y Daniel Zaqueo Choc Toz quedaron en libertad por falta de mérito el domingo 18 de octubre, después de una audiencia judicial. Ahora se encamina a abrir un proceso contra los agentes captores y los mandos, según precisaron las fuentes.

¿Por qué no se conocen más detalles?

El Ministerio Público solicitó la reserva judicial del expediente relacionado con el asesinato de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro.

La medida restringe la divulgación de información sobre los indicios, peritajes y líneas de investigación que desarrolla la Fiscalía.

El MP informó que los elementos recuperados fueron resguardados y remitidos para análisis técnicos y científicos. También señaló que cuenta con acompañamiento de aliados internacionales como el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

Aunque el Inacif comunicó las causas médico-legales de muerte, los detalles adicionales de las lesiones y los resultados de los análisis complementarios no se han hecho públicos.

Lo que falta esclarecer del doble asesinato

El ataque ocurrió aproximadamente a las 9.40 horas del sábado 17 de octubre, mientras se desarrollaban actividades deportivas en una cancha sintética de Campo Marte.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, planteó preliminarmente que Solórzano Foppa habría sido el objetivo y Aguilar Gamarro una víctima colateral.

El Ministerio Público mantiene las diligencias para identificar a los responsables y determinar el móvil del asesinato.