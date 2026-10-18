Familia de Solórzano Foppa solicita apoyo para gastos funerarios: fechas de velación y sepelio de las dos víctimas

La familia de Juan Francisco Solórzano Foppa, asesinado el sábado 17 de octubre durante un ataque armado en Campo Marte, zona 5 capitalina, solicitó apoyo económico para cubrir los gastos funerarios del exfiscal y exsuperintendente de Administración Tributaria (SAT).

En un mensaje difundido por familiares y amigos, se agradecen las muestras de cariño y solidaridad recibidas tras su muerte y se invita a quienes deseen colaborar a realizar aportes para cubrir los gastos de velación y entierro.

El llamado expresa el dolor de la familia por el asesinato de Solórzano Foppa y señala que los aportes serán destinados exclusivamente a los servicios funerarios.

La solicitud fue difundida por personas cercanas al exfiscal y también publicada en redes sociales allegadas a la familia.

Cuándo y dónde será la despedida de Solórzano Foppa

Fuentes cercanas a la familia informaron a Prensa Libre que la velación de Juan Francisco Solórzano Foppa se llevará a cabo el lunes 19 de octubre, a partir de las 6 horas, en Capillas Señoriales, zona 9 de la ciudad de Guatemala.

El sepelio está previsto para el martes 20 de octubre, a las 10 horas, en el cementerio Los Parques.

En el mensaje compartido por la familia se agradecen las muestras de cariño recibidas y se invita a las personas que deseen acompañarla durante las honras fúnebres.

Es una despedida marcada por el asesinato del exfiscal, cuya muerte provocó reacciones de familiares, amigos, abogados, exfuncionarios y personas que conocieron su trayectoria profesional.

El exfical de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval Alfaro, publicó en X los detalles del apoyo que solicitan los familiares.

Apoyemos a la familia de Juan Francisco Solórzano Foppa en este momento de dolor. Los aportes se destinarán exclusivamente a gastos funerarios y de entierro.



BANTRAB · Ahorro

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Silvia Solórzano Foppa



Gracias por su solidaridad. pic.twitter.com/2XnGsKhnMY — Juan Francisco Sandoval (@JSandoval1982) October 18, 2026

Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro también será despedido

Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, quien también murió durante el ataque armado del sábado 17 de octubre en Campo Marte, es velado a desde de las 11 horas de este domingo 18 de octubre en Capillas Señoriales, zona 9 capitalina.

De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de Corporación Señoriales, la velación se lleva a cabo en la capilla Azaleas.

Su despedida está programada para el lunes 19 de octubre, a las 11 horas, y su lugar de descanso final será el cementerio La Colina.

Aguilar Gamarro nació en 1972 y trabajaba para la Federación Deportiva Nacional de Judo, donde desempeñaba funciones administrativas.

Según información documentada por Prensa Libre, laboraba con esa federación desde al menos abril de 2023. En febrero de 2026 figuraba como oficinista III y auxiliar de información pública en la Unidad de Información Pública y Registro General de Deportistas Federados de Judo.

El ataque armado en Campo Marte

Juan Francisco Solórzano Foppa, de 43 años, y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro murieron durante un ataque armado ocurrido aproximadamente a las 9.40 horas del sábado 17 de octubre, en una cancha sintética del complejo deportivo Campo Marte, zona 5 de la ciudad de Guatemala.

De acuerdo con los reportes de la Policía Nacional Civil (PNC), en la escena fueron localizados más de 40 indicios balísticos.

Unos diez minutos después del ataque, agentes policiales capturaron en el bulevar San Isidro, zona 16 capitalina, a los hermanos Rigoberto Choc Toz y Daniel Zaqueo Choc Toz, señalados como sospechosos.

Durante el procedimiento, la PNC reportó la incautación de armas y otros indicios. Sin embargo, los abogados defensores han cuestionado las circunstancias de las capturas y la vinculación de sus patrocinados con el crimen.

Los hermanos Choc Toz capturados por la Policía Nacional Civil como sospechosos del doble asesinato, quedaron en libertad por falta de mérito este domingo 18 de octubre. La resolución judicial establece que, en esta etapa, no se encontraron fundamentos suficientes para sujetarlos a proceso penal. Ambos habían negado su participación en el ataque y denunciaron presuntas irregularidades durante su captura.

Amplía los detalles en este enlace: Caso Solórzano Foppa: jueza deja libres, por falta de mérito, a dos hermanos capturados por la PNC

Solórzano Foppa tuvo una trayectoria vinculada con investigaciones contra estructuras criminales y casos de corrupción. Fue fiscal del Ministerio Público, participó en investigaciones relacionadas con el caso La Línea y posteriormente dirigió la Superintendencia de Administración Tributaria.

También mantuvo una participación activa en el debate público sobre justicia, seguridad y política nacional.

Investigación por el asesinato queda bajo reserva

El Ministerio Público solicitó la reserva judicial del expediente relacionado con el asesinato de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque.

La investigación busca establecer el móvil del crimen e identificar a todas las personas que pudieron participar en su planificación y ejecución.

El MP informó que se han recopilado y remitido indicios para análisis técnicos y científicos, así como otros elementos de investigación. Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente el móvil del doble asesinato ni quién habría ordenado el ataque.

VIDEO PL | Investigación por crimen de Solórzano Foppa queda bajo reserva por solicitud del MP